Der Autokonzern Volkswagen hat einen Werbefilm auf Instagram wegen Rassismusvorwürfen zurückgezogen. Man sei „überrascht und schockiert, dass unsere Instagram-Story derart missverstanden werden kann“, schreibt der Konzern in einem Kommentar unter einem anderen Insta-Post.

Man wolle den „Eindruck korrigieren“, dass der Spot Rassismus enthalte. Der Film stelle einen „kreativen Umgang mit dem Format Instagram-Story dar“. Die Film werde aber nicht weiter gezeigt, „um derartige Interpretationen zukünftig auszuschließen“, schreibt Volkswagen.

Überdimensionale Hände schubsen Farbigen hin und her

In dem Video ist ein kleiner schwarzer Mann zu sehen, der von zwei überdimensionalen weißen Händen hin- und her geschubst wird. Am Ende schnipst eine weiße Hand den Mann in ein Café – und das trägt den Namen „Petit Colon“. Das ist französisch und lässt sich leicht als Anspielung auf den Kolonialismus verstehen, in französischen Kolonien wurden die Kolonisten „colon“ genannt.

Zudem geht es um die Verwendung des rassitischen N-Wortes: Gegen Ende des Clips wird sukzessive der Schriftzug „Der neue Golf“ eingeblendet. Dabei sind an einer Stelle die Buchstaben „ER“, „NE “, „G“ zu sehen. Aufgrund der Art der Einblendung und Platzierung auf dem Bildschirm können sie in unterschiedlicher Reihenfolge gelesen werden - und ohne große Kombinationskunst als N-Wort interpretiert werden.

Zwar ist der Spot jetzt nicht mehr auf VW-Seiten zu sehen – er kursiert aber weiterhin in Sozialen Netzwerken. Dabei ist nicht sicher, ob die von VW gepostete Version zu sehen ist, oder ob der Clip in irgendeiner Form verändert wurde. Wäre allerdings das Video manipuliert, wäre es dem Konzern ein leichtes, darauf hinzuweisen.

Bewusst oder aus Versehen?

In Sozialen Netzwerken unterstellen viele dem Autokonzern, diese Buchstabenkombination bewusst eingeblendet zu haben. Auch könnte – so wird spekuliert - VW die rassistischen Anspielungen mit Absicht gewählt haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen, auch über die erwartbare Empörung in sozialen Medien.

Plausibler ist aber, dass die Möglichkeit, aus den Buchstaben das N-Wort herauszulesen, schlicht übersehen wurde – trotz vieler Abnahmeschleifen. Dasselbe gilt möglicherweise für die anderen rassistischen Anspielungen. Aber auch das wäre ein handwerklicher Fehler für einen Werbetreibenden.

Volkswagen spricht weiterhin lediglich von möglichen „Interpretationen“, die nicht gewollt seien. Die Herkunft der dargestellten Personen habe keine Rolle gespielt.

Der Fehler liegt also aus Sicht des Konzerns beim Publikum, das in den Spot Rassismus hineinliest. Ehrlicher wäre gewesen, wenn VW den Fehler eingestanden hätte, einen Werbefilm zu veröffentlichen, der so offensichtlich Rassismus-Assoziationen zulässt.

Der VW-Konzern ist schon früher mit unsensibler Werbung aufgefallen. Vor wenigen Monaten etwa wurde ein Spot in Großbritannien verboten, weil er aus Sicht der Behörden sexistische Stereotype bedient.