Schwere Zeiten, starke Männer? Die riskante Sehnsucht nach der harten Hand

Der Bizeps spannt unter dem T-Shirt, der Blick geht nach vorn, die Faust drischt auf einen Boxsack ein. Die Welt verfolgt diese Szene aus dem Leben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Schwarz-Weiß. Der Effekt ist da noch größer als in Farbe. Ein Macher, der sich durchboxt. Ein Mann, der angeht, was sich ihm in den Weg stellt. Das ist die Botschaft, die der innenpolitisch in Bedrängnis geratene Staatschef per Bild da vor wenigen Tagen an die Nation sendet.