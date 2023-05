Über Umwege nach Europa Indiens Geschäft mit russischem Öl läuft so gut wie nie

Russlands Außenminister Sergej Lawrow bekommt Indien bei seinem dritten Besuch seit dem Beginn des Ukrainekriegs von seiner schönsten Seite präsentiert. Sein indischer Amtskollege Subrahmanyam Jaishankar empfing ihn am Donnerstag an der Küste der Urlaubsregion Goa – im Nobelhotel Taj Exotica, einem Fünf-Sterne-Haus mit Privatstrand am Arabischen Meer. Anlass ist ein Treffen der Außenminister der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) am Freitag.