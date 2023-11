„Und wenn die Leute keine E-Autos wollen?“ Was Detroits Gegenwart über Deutschlands Zukunft verrät

Ruinen gibt es in Detroit kaum noch. Stattdessen Grasland, über das der Herbstwind streift – und Radwege. „Wir versuchen aktiv, die Leute aus dem Auto zu holen. Wer in die Stadt will, soll seinen Verbrenner stehen lassen“, sagt Tim Slusser. Dann muss er lachen. „Okay, vor zehn Jahren hätte ich für den Satz Ärger bekommen.“