„Unvorstellbare Aufgabe“ Trümmer im Hafen von Baltimore müssen zersägt werden

In 28 Jahren Dienst, in denen er fast jede Nacht auf der Francis-Scott-Key-Brücke Streife fuhr, hat er sein Revier noch nie so still erlebt. „Ich höre Möwen, ein paar Hubschrauber in der Ferne. Sonst nichts, das ist total surreal“, sagt Steve, ein Hafenpolizist. Die Zufahrt zur kollabierten Brücke im Hafen von Baltimore ist weiträumig abgesperrt, das übliche Getöse der Autos und Containerschiffe ist verstummt.