Verkauf von Viessmann Schade, aber keine Tragödie

Selten hat der Verkauf eines deutschen Unternehmens an einen ausländischen Konzern so sehr die Gemüter erregt wie jetzt der Fall Viessmann. Die Aufregung ist verständlich: Ein 1917 gegründetes Traditionsunternehmen in Familienhand gibt sein Kerngeschäft ab – und damit 85 Prozent des Umsatzes. Noch dazu in einem Wachstumsmarkt, dem Bau von Wärmepumpen.