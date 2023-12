Versorgungskrise nicht ausgeschlossen Wie die Regierung die Ölversorgung einschätzt 

Zwei Monate dauern die heftigen Kämpfe im Gazastreifen nun an. Starke Auswirkungen auf den Ölmarkt hat die Eskalation bislang nicht. Im Gegenteil, der Rohölkurs in Europa sinkt nach anfänglicher Unsicherheit seit fast zwei Monaten beinahe kontinuierlich. Und doch ist die Gefahr einer Eskalation, einer Schließung der Straße von Hormus durch ein Eingreifen des Iran, weiterhin nicht gebannt. Wäre der Seeweg, über den fast ein Fünftel des weltweiten Öl-Handels abgewickelt wird, plötzlich nicht mehr schiffbar, so hätte das weitreichende Preiskonsequenzen.