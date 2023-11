Tagesspiegel Plus Wegen Risiken bei Rohstoffen : Opel-Mutter Stellantis steigt ins Recyclinggeschäft ein

Mit steigenden Risiken beim Rohstoffnachschub wird das Thema Recycling in der Autoindustrie wichtiger. Auch aus der Politik kommen neue Anforderungen. Stellantis will in das Geschäft groß einsteigen und hat der neuen Sparte ehrgeizige Umsatzziele auferlegt.