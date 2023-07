Wegen sinkendem Fleischkonsum Tönnies und Co. geraten in die Krise

Ende Juli ist Schluss. Dann macht Vion in Bad Bramstedt seinen wichtigsten Rinderschlachthof in Norddeutschland dicht. 3200 Tiere wurden hier zuletzt in der Woche geschlachtet. „Der seit Jahren rückläufige Rinderbestand in Norddeutschland sowie die Überkapazitäten am Schlachthofmarkt machen den Schritt notwendig“, sagt Vion-CEO Ronald Lotgerink. Die Niederländer sind der größte Rindfleischproduzent in Deutschland, schrieben aber zuletzt Verluste.