Neue Kernkraftallianz bei der COP28 22 Staaten wollen Atomenergie verdreifachen

Auf der Weltklimakonferenz in Dubai hat sich eine neue Atomallianz gebildet. 22 Staaten haben dort am Wochenende eine Erklärung veröffentlicht, nach der sie zum Wohle des Klimas die Energieerzeugung aus Atomkraft massiv ausbauen wollen. Bis zum Jahr 2050 sollten die Kapazitäten verdreifacht werden, heißt es in der Erklärung.