Weltweit schlechteste Luftqualität Wie Indiens toxische Luft Land und Wirtschaft ausbremst

Der extreme Smog in Indiens Hauptstadtregion Delhi veranlasst Wirtschaftsvertreter zu einem Hilferuf. Normalerweise seien die Märkte zu dieser Zeit voll mit Menschen, erklärt Brijesh Goyal, Vorsitzender der indischen Industrie- und Handelskammer (CTI). „Aber jetzt will wegen der schmutzigen Luft kaum noch jemand kommen“, klagt er in einem Brief an Premierminister Narendra Modi. „Viele haben Probleme beim Atmen.“ Von dem Regierungschef fordert er die Einberufung einer Krisensitzung mit den lokalen Behörden. Ohne konkrete Gegenmaßnahmen würden Unternehmen weiter leiden, warnt Goyal.