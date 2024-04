Weniger Weltklasse-Patente aus Deutschland Können wir bei innovativen Technologien noch mithalten?

Deutschland kann bei digitalen Zukunftstechnologien immer weniger mit der Weltspitze mithalten. Das geht aus einer Studie des Instituts Econsight im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Deutschland könne die Erwartungen, die durch die vergleichsweise gute Position bei Patenten in anderen Bereichen geweckt werden, bei digitalen Patenten nicht erfüllen, heißt es in der Studie. Auffällig seien die zum Teil großen Unterschiede im internationalen Vergleich. Gemessen an der Zahl der besonders einflussreichen Patente in den digitalen Technologien liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf Platz fünf. Spitzenreiter sind die USA, gefolgt von China und Japan.

VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagt dem Handelsblatt: „An der wichtigen Schnittstelle von zukunftsweisenden Digitaltechnologien und Anwendungstechnologien dominieren die USA, die größte Wachstumsdynamik findet in China statt.“

Er fordert: „Wir brauchen deshalb eine Standortpolitik, die Deutschland bei Zukunftstechnologien wettbewerbsfähiger macht.“ Die Studie soll am kommenden Mittwoch auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee offiziell vorgestellt werden.

Konkret hat das Autorenteam die Zahl der Patente an der Schnittstelle der rund 90 wichtigsten Anwendungstechnologien und 21 Digitalisierungstechnologien analysiert, die „maßgeblich für die digitale Wettbewerbsfähigkeit sind“. Darunter fallen beispielsweise die Bereiche Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Halbleiter und Quantencomputer.

Patente: In welchen Bereichen Deutschland nach wie vor stark ist

Die Studie fokussiert sich auf sogenannte Weltklassepatente – also Patente, die „besonders hochwertig sind, weil sie sehr viele Zitierungen von anderen Patenten erhalten“, heißt es. Ebenso fließt in die Analyse ein, ob diese in vielen Ländern angemeldet waren. Nur die höchsten zehn Prozent der Patente pro Technologie gelten demnach als Weltklasse. Insgesamt waren das im Jahr 2023 92.000 der insgesamt 15 Millionen aktiven Patente.

4400 Weltklassepatente stammten vergangenes Jahr aus Deutschland.

Knapp die Hälfte (49.000) davon stammen aus den USA, rund 28.000 aus China und rund 10.000 aus der Europäischen Union – 4400 davon aus Deutschland. Damit hat die Bundesrepublik einen Anteil an den untersuchten Patenten im Bereich der digitalen Anwendungstechnologien von 4,6 Prozent.

Vergleichsweise stark ist Deutschland nach wie vor in Industrie-Bereichen – dazu zählen Sensoren und vernetzte Produktion, die durch die Impfstoffherstellung gestärkte Gesundheitsbranche und Mobilität wie autonomes oder elektrisches Fahren.

Ein Beispiel eines Weltklassepatents aus Deutschland ist jenes mit der Kennziffer EP3741991A1, angemeldet von der zum Energiekonzern Eon gehörenden Sparte Digital Technology. Dabei handelt es sich um ein KI-gestütztes Verfahren, das den Energieertrag von Windrädern bei Luftverwirbelungen optimiert.

Deutschland verliert an Bedeutung

Laut der Studie hat Deutschland allerdings in allen Feldern in den vergangenen fünf Jahren an Bedeutung verloren – vor allem durch Chinas Aufholjagd. In diesem Zeitraum brachen hierzulande insbesondere die Patentanmeldungen in den Bereichen effiziente Metallproduktion und Windenergie ein.

Deutschlands Schwäche zeigt sich. Und Chinas Stärke. Die Volksrepublik ist der Studie zufolge in vielen Bereichen bereits deutlich digitaler als andere Staaten und hat seine technologischen Spitzenpatente in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt. Besonders auffällig ist der Bereich der Energiesysteme.

45 % der digitalen Weltklassepatente im Bereich der Energiesysteme stammen aus China.

Hier besitzt China 45 Prozent der digitalen Spitzenpatente und ist damit weltweit führend. Dahinter kommen die USA mit 38 Prozent. Ähnlich stark hat sich China im Bereich Mobilität und in einem noch recht neuen Feld, der generativen Künstlichen Intelligenz, entwickelt. Dazu zählen große Sprachmodelle wie ChatGPT oder Bildgeneratoren.

Patentexperte: Chinas Aufstieg sollte „die Welt das Fürchten lehren“

Patente gelten als zentraler Zukunftsindikator. In der Regel vergehen zwischen der Anmeldung und marktreifem Produkt drei bis fünf Jahre. „Auch wenn sich nur ein Teil der angemeldeten chinesischen Patente in zukünftige Produkte ummünzen lässt, wird es für Deutschland und Europa in den nächsten Jahren schwer, nicht den Anschluss zu verlieren“, sagt Brossardt.

Diese Sorge teilt der Patentexperte Oliver Koppel vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Chinas massiv subventionierte Fortschritte in Bereichen wie KI und Elektrotechnik sollten „die Welt das Fürchten lehren“, sagt er dem Handelsblatt.

Vor 15 Jahren habe die Volkrepublik in diesen Branchen quasi nicht stattgefunden. „Nun wird es keine fünf Jahre mehr dauern, da wird China Patentmacht Nummer eins sein“, sagt Koppel. Die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen – sogenannte Gazellen – sitzen nicht mehr in den USA, sondern in China.

In Deutschland würden die Investitionen in Forschung und Entwicklung zwar sogar zunehmen, das Land sei aber insgesamt auf „ausgetretenen Technologiepfaden“ wie der Industrieproduktion unterwegs, sagt Koppel. In Zukunftsfeldern wie KI und Chipproduktion wiederum ist Deutschland auf Importe angewiesen.

Viel zu lange haben Unternehmen diese Bereiche vernachlässigt und sich aufs Ausland verlassen. Die von der Bundesregierung anvisierte Ansiedlung von Chipherstellern sei einer erster, kleiner Schritt in die richtige Richtung.

IW-Experte Koppel sagt: „Letztlich führt nur Innovation zu Wirtschaftswachstum von Ländern, die keine natürlichen Ressourcen haben.“ Ein großer Teil der derzeitigen Wachstumsschwäche sei deswegen auch auf die Innovationsschwäche im Vergleich zu anderen Industrienationen zurückzuführen.

Deutschland sei nicht viel schlechter geworden, andere Nationen aber sehr viel besser. „Diese Schwäche wird die Wirtschaft auch in Zukunft weiter einbremsen“, sagt er. Die gesamte Volkswirtschaft müsse sich stärker auf Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz ausrichten.

Europäisches KI-Gesetz als Innovationsbremse?

Laut dem digitalpolitischen Sprecher der Union, Reinhard Brandl (CSU), stehen dem allerdings zu strenge Gesetze im Weg. „In der Folge bleibt am Ende nicht mehr viel zu regulieren und wir in Europa werden immer mehr zu einer verlängerten digitalen Werkbank“, sagt er.

Als Beispiel nennt Brandl das von der Europäischen Union beschlossene KI-Gesetz, das auf das „Prinzip der Datenminimierung“ hinauslaufe. Das Gesetz sieht gesetzliche Hürden für KI-Unternehmen vor, die auch von der hiesigen Branche kritisiert werden. „Leider gibt es seitens der derzeitigen Stillstandskoalition keine einzige Initiative, um uns wieder nach vorne zu bringen“, sagt Brandl.

Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Maximilian Funke-Kaiser, verweist auf den KI-Aktionsplan des Forschungsministeriums. So sollen auch „kleinere Akteuren und die Forschungsgemeinschaft“ Zugang zu kostspieliger KI-Recheninfrastruktur erhalten. Diese sei „essenziell für die Entwicklung patentfähiger Technologien“.

Schon jetzt würden deutsche Unternehmen wie Siemens und Bosch in diesem Bereich eine „führende Rolle“ einnehmen, sagt Funke-Kaiser.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.