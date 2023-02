Wohl keine Hinweise auf Sabotage Größter deutscher Gasspeicher derzeit lahmgelegt

Der größte deutsche Gasspeicher im niedersächsischen Rehden steht nach einer Verpuffung bis Freitag still. Eine Sprecherin der Betreiberfirma Astora sagte am Mittwoch, der Vorfall habe sich am Dienstag ereignet.

Die Versorgungssicherheit sei nicht gefährdet, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Ursache werde untersucht. Ein Sprecher des niedersächsischen Landesamts für Bergbau erklärte, es gebe keine Hinweise auf Sabotage.

Im Moment gehe man davon aus, dass der Gasspeicher am Freitag wieder in Betrieb genommen werden könne. Bis dahin könne kein weiteres Gas eingespeichert werden. Ein Abfließen von Gas sei theoretisch möglich, es gebe aber keine Nachfrage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vor dem Vorfall war der Speicher nach Angaben der Internetseite von Gas Infrastructure Europe (GIE) zu 90 Prozent gefüllt. Die Gasspeicher spielen eine Schlüsselrolle bei dem Bemühungen Deutschlands, die Mengen nach dem russischen Gaslieferstopp zu ersetzen.

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover teilte mit, dass es am Dienstag gegen 10.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf dem Freigelände zu einer Verpuffung an einer Fackel für die Verdichtereinheiten gekommen sei.

Menschen seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Auswirkungen auf die Umwelt seien nicht festgestellt worden.

Die Bundesnetzagentur sehe durch den Vorfall keine Auswirkungen auf die sichere Gasversorgung in Deutschland. (Reuters)

Zur Startseite