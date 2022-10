Akademischer Austausch mit China Zwischen Partnerschaft und Systemrivalität

Der akademische Austausch mit chinesischen Hochschulen und Forschungsinstitutionen war lange Zeit partnerschaftlich geprägt. Aktuell stehen wir im Verhältnis mit der Volksrepublik China allerdings vor einer Vielzahl von Herausforderungen, zugleich ist die Zusammenarbeit in der Wissenschaft in Zeiten des Klimawandels und anderer existentieller Problemlagen im Anthropozän unerlässlich. Der Versuch einer Bilanz und eines Ausblicks anlässlich 50 Jahre diplomatischer Beziehungen Deutschland-China.

Es ist ein Grundgedanke der Außenwissenschaftspolitik, dass akademischer Austausch „Eisbrecher“ oder Wegbereiter für engere Beziehungen zweier Staaten sein kann. Ein interessantes und in Deutschland wenig bekanntes Beispiel dafür ist Qiao Guanha: Als einer der ersten chinesischen DAAD-Stipendiaten promovierte er ab 1935 an der Universität Tübingen. Rund vierzig Jahre später ebnete er 1972 als chinesischer Vize-Außenminister gemeinsam mit Walter Scheel, dem damaligen deutschen Außenminister, den diplomatischen Beziehungen mit der Bundesrepublik den Weg – und beeindruckte Gesprächspartner mit seinem Deutsch und Kenntnissen über Kant, Hegel und Spinoza.

Mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen kam auch der akademische Austausch zwischen Westdeutschland und China nach langem Stillstand wieder in Schwung: 1973 waren die ersten westdeutschen DAAD-Stipendiat:innen in China, kurz darauf nahmen wieder chinesische Stipendiat:innen in den Hörsälen deutscher Hochschulen Platz. Weitere Forschungskooperationen und gemeinsame Hochschulprojekte entstanden, und im Jahre 1994 eröffnete der DAAD in Peking eine Außenstelle.

Ab 2001 stellten Chinesen die größte Gruppe internationaler Studierender

Dabei stieg die Zahl chinesischer Studierender in Deutschland nach moderaten Anfängen mit der wirtschaftlichen Öffnung Chinas stark an: Waren 1996 nur rund 4.500 Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben, stellten chinesische Studierende bereits ab 2001 die größte Gruppe internationaler Studierender in Deutschland, zuletzt mit rund 40.000 jungen Menschen.

Auch der Ausbau wissenschaftlicher Kooperationen schritt voran. Neben der Verbesserung der wissenschaftlichen Infrastruktur und Bildungsreformen brauchte China dafür akademischen Austausch: Internationale Kooperationen mit Ko-Publikationen waren gefragt, chinesische Talente wurden im Ausland an den besten Universitäten ausgebildet und anschließend ins Land zurückgeholt. Zudem wurden massiv ausländische Lehrende und Forschende angeworben, um an sehr gut ausgestatteten Wissenschaftseinrichtungen im Land zu arbeiten.

All diese Internationalisierungsbemühungen dienen dabei dem übergeordneten Ziel Chinas, im Jahre 2049 – 100 Jahre nach Gründung der Volksrepublik – wieder die wissenschaftliche und technologische Führungsrolle einzunehmen, die man über Jahrhunderte hatte. Derzeit bleibt allerdings festzustellen, dass die Corona-Pandemie den Austausch mit China fast vollständig zum Erliegen gebracht hat; erst seit Kurzem dürfen internationale Studierende überhaupt wieder ins Land.

Joybrato Mukherjee ist Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. © imago

50 Jahre nach Beginn der diplomatischen Beziehungen ist China in vielen wissenschaftlichen Bereichen ein Schwergewicht, mitunter auch schon an Deutschland und Europa vorbeigezogen. Dies zeigt sich beispielsweise bei der Anzahl an Top-Publikationen und Patenten, aber auch an den Ranking-Ergebnissen der führenden chinesischen Universitäten. In Forschungsgebieten wie Künstliche Intelligenz, Batterieforschung oder Materialwissenschaften gehören chinesische Forschende inzwischen zur Weltspitze.

Zugleich tritt China mit dieser starken wissenschaftlichen Stellung gegenüber bisherigen Partnern im Westen selbstbewusster, oftmals durchaus dominierend auf; umgekehrt wachsen im Westen die Sorgen vor dieser Dominanz und begründen ein größeres Misstrauen als in der Vergangenheit, beispielweise mit Blick auf befürchtete Technologieabflüsse oder Dual-Use-Fragestellungen. Die Diskussion um die Konfuzius-Institute an deutschen Hochschulen belegt ebenfalls die wachsende – und durchaus berechtigte – Sorge vor überbordenden Einflüssen Chinas auf die deutsche Wissenschaft.

Wir sind in eine Phase wachsender Systemrivalität eingetreten

In China selbst stellen wir zudem fest, dass die akademischen Freiräume für Forschende und Studierende seit Jahren kleiner und kritische Meinungsäußerungen zu gesellschaftlichen und politischen Themen schwieriger geworden sind und auch im Wissenschaftsbetrieb digitale Instrumente zunehmend zu Kontroll- und Monitoringzwecken eingesetzt werden. Insgesamt, so ist der Eindruck, geht eine Phase der partnerschaftlichen außenwissenschaftlichen Beziehungen zu Ende; wir sind in eine Phase wachsender Systemrivalität und möglicherweise eines zunehmenden Verdrängungswettbewerbes eingetreten. Wie gehen wir mit China in dieser neuen Phase in einer multipolaren Weltordnung um?

Der DAAD hat zu Fragen wissenschaftlicher Kooperationen in der neuen „Welt(un)ordnung“ ein Grundlagenpapier veröffentlicht. Es zeigt Leitlinien für internationale Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt auf. Mit Blick auf die akademische Zusammenarbeit sollten wir uns an vier Prinzipien orientieren:

1. Wir sollten „wertebasiert und wertebewusst“ arbeiten, das heißt die eigenen Werte wie die Bedeutung der Meinungs-, Presse- und Meinungsfreiheit im Austausch vertreten und gerade Funktionsträger:innen in die Pflicht nehmen, diese immer wieder zu thematisieren.

2. Wir sollten „verantwortungsorientiert“ handeln, also im Sinne einer globalen Verantwortungsgemeinschaft dafür Sorge tragen, dass zentrale Menschheitsfragen mit Blick auf künftige Generationen gelöst oder zumindest abgemildert werden – und dafür die Zusammenarbeit auch und gerade mit Staaten wie mit der Volksrepublik China stärken.

3. Wir sollten „interessengeleitet“ zusammenarbeiten, also unsere eigenen Interessen erarbeiten und diese selbstbewusst vertreten, auch gegenüber China.

4. Schließlich sollten wir „risikoreflexiv“ handeln: Es geht darum, den naiven und einseitigen Blick auf die Chancen abzulegen und vielmehr bei jedem Austausch und bei jeder Kooperation auch die Risiken mitzubedenken.

In dem Sinne dieser Prinzipen gilt es, die nächsten 50 Jahre akademischer Zusammenarbeit mit China zu gestalten.

Der Autor ist Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Zur Startseite