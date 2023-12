Architektur aus Stroh Warum ein Umdenken im Bau nötig ist

Ein Haus aus Wänden mit Stroh: Was nach mittelalterlicher Bauweise klingt, dient heute als Inspirationsquelle für Bauingenieure und Architektinnen. Die Nachfrage nach alternativen Baustoffen, die natürlichen Ursprungs sind und regional erzeugt werden können, wächst. Denn: Kaum ein Neubau kommt ohne klimaschädlichen Zement aus. Die Herstellung allein verursacht jährlich Milliarden Tonnen CO₂. Stroh erlebt deshalb nicht zuletzt wegen seiner guten Ökobilanz eine Renaissance. Zumindest in Theorie.

Stroh hat ihre Wurzeln in den Gras- und Weidelandschaften des mittleren Westens der USA. Ende des 19. Jahrhunderts konnten die trockenen Halme und Blätter erstmals dicht genug gepresst werden, um anstelle des knappen Bauholzes verwendet zu werden.

Insgesamt ist der Bau und der Abriss von Gebäuden für knapp 40 Prozent CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Das ist immens. Guido Morgenthal, Leiter der Professur Modellierung und Simulation an der Bauhaus-Universität Weimar

Während Stroh als Dämmstoff bereits bauaufsichtlich zugelassen ist, besetzt das lasttragende Bauen mit Stroh allerdings noch eine Nische. Der Grund? Aufwändige Genehmigungsverfahren. Um das zu ändern, gehen Guido Morgenthal und sein Kollege Christopher Taube von der Bauhaus-Universität Weimar den Trageigenschaften von Strohballen auf den Grund – mit schwerer Belastungstechnik.

An der Bauhaus-Universität Weimar werden Druckversuche am Strohballen durchgeführt. © Christopher Taube, Bauhaus-Universität Weimar

Aus den gewonnenen Daten erhalten sie Informationen zu Steifigkeit und Tragfähigkeit der Strohballenwände. Damit erfahren sie auch, ob die Wände aus Strohballen auch Lasten aus mehrgeschossigen Häusern standhalten können. Denn Morgenthal möchte ganz auf stützende Holzkonstruktionen beim Strohhausbau verzichten: „Insgesamt ist der Bau und der Abriss von Gebäuden für knapp 40 Prozent CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Das ist immens“, sagt er.

Gute Alternativen zu Baustoffen wie Beton und Ziegeln seien Materialien, wie Holz oder Strohballen, zu deren Herstellung wenig Energie aufgewendet werden muss. Nicht nur das: Sie würden sogar CO₂ binden. „Weil Stroh viel schneller nachwächst als Holz und jedes Jahr als Nebenprodukt der Landwirtschaft in großen Mengen zur Verfügung steht, wollen wir die Wände der Häuser ganz aus Strohballen errichten. Außerdem ist Holz inzwischen ein rarer und teuer Baustoff geworden“, sagt Morgenthal.

Wie viel kostet ein Haus aus Stroh? In Deutschland gibt es nach Angaben des Netzwerks „Klimachancen“ der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung rund 1000 Strohballenhäuser. Das erste lasttragende Strohballengebäude wurde in Trier errichtet. Das erste zweigeschossige Gebäude aus Strohballenmauerwerk steht in Weimar.



Laut „Clima Center“, einem Netzwerk des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, fallen die Kosten für ein Strohballenhaus ähnlich hoch aus wie für ein konventionelles Einfamilienhaus. Man könnte mit ungefähr 800 bis 1300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche rechnen.

Da die Strohballen im Laufe der Zeit unter den Dauerlasten eines Gebäudes erhebliche Setzungen erfahren, untersuchen die Bauingenieure auch deren Langzeittragverhalten in Versuchen mit sehr schweren Platten aus Beton. Das spielt bei der Zulassung eine wichtige Rolle: „Unser Ziel ist es, Modelle zur sicheren Bemessung von lastabtragenden Strohballenbauten als Grundlage für eine zukünftige bautechnische Regelung zu erarbeiten. Dafür müssen wir das Kurz- und das Langzeittragverhalten verstehen und vorhersagen können“, so Morgenthal.

Damit wollen sie die bauaufsichtliche Genehmigung vereinfachen, um es Architekten und Ingenieuren leichter zu machen, das umweltfreundliche Material für Eigenheime und auch mehrgeschossige Gebäude zu benutzen.

Schulungsgebäude aus Strohballen

Unter Verwendung der Erkenntnisse aus der Uni Weimar baut das Büro Z-Architektur derzeit ein Schulungsgebäude in einem Außenbezirk von Weimar mit Strohballen. „Die Altenpfleger Schule brauchte unbedingt eine schnelle Erweiterung ihrer Lehrräume und wollte eigentlich Container errichten lassen“, erzählt Inhaberin und Architektin Sarah Hoppe. „Da die aber eine sehr schlechte Ökobilanz haben und im Sommer heiß und im Winter kalt werden, haben wir ihnen empfohlen, das Gebäude aus Strohballen zu errichten.“

Hoppe geht davon aus, dass sich der Strohballenbau aufgrund der besseren Energiebilanz beim Heizen und Kühlen – im Vergleich zu den in der Produktion billigeren Containern – bereits in spätestens zehn Jahren amortisiert.

Doch wie sieht der Bau mit Stroh in der Praxis aus? Die 500 Kilogramm schweren Strohballen werden Stück für Stück aufgeschichtet. Eine Verbindung der Ballen untereinander ist nicht erforderlich, da die 1,20 m breiten Strohballen über eine ausreichende Auflagefläche und Haftreibung verfügen. Allerdings: Die Strohballen dürfen während der Bauphase nicht feucht werden.

Sind die Außenwände errichtet, wird das Haus innen mit Lehm und außen mit Kalk-Zement verputzt. Das sorgt dafür, dass die Strohballen nur schwer entflammbar sind. „In Verbindung mit den Putzschichten haben solche Strohwände eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten und mehr“, so Florian Hoppe, ebenfalls Architekt im Büro Z-Architektur. Das entspräche der bauaufsichtlichen Anforderung: „feuerbeständig“. Auch viele Beton-Ziegelbauwände hätten diese normative Anforderung.

Strohballen werden in eine Testhalle der Uni Weimar geliefert. © Guido Morgenthal, Bauhaus-Universität Weimar

Vorteile und Nachteile beim Bau

Während der gesamten Bauphase fällt kein Müll an, auch nicht beim Rückbau oder Abriss – ganz anders als bei Beton oder Ziegelwerk. Zudem kann das Stroh als landwirtschaftliches Nebenprodukt fast überall regional gewonnen werden, was weite Transportwege ausschließt. Auch bei der Wärmedämmung und beim Schallschutz hat eine Strohwand bessere Werte als ein herkömmlicher Mauerwerksbau.

Doch es gibt auch Nachteile: Zum einen dürfen die Ballen während keinesfalls feucht werden. Zum anderen wird durch die Wanddicke von 1,20 Meter wertvoller Wohnraum verschenkt. Der größte Nachteil für den Bauherren: dass es für lasttragende Strohballenhäuser in Deutschland noch keine automatischen Baugenehmigungen gibt.

Dadurch wird so ein Projekt derzeit sehr zeitaufwändig, da die Bauaufsicht der jeweiligen Länder jedes Detail noch einmal prüfen muss. „Deshalb haben wir vor kurzem auch eine Initiative, im Rahmen des Fachverbands Strohballenbau Deutschland, gegründet“, sagt Sarah Hoppe. Diese soll neben Beratung und Vernetzung vor allem die Normierung des lastabtragenden Strohbaus voranbringen.

Minimales Heizsystem

An den thermischen Eigenschaften Strohballen forschen Stefan Helbig und Kollegen von der Materialforschungs- und -Prüfanstalt an der Uni Weimar. Die Forscher seien darauf gekommen, Ballen durchzusägen, ohne dabei ihre innere Struktur zu verändern. „So bekommen wir die für die Messung erforderlichen ebenen und planparallelen Oberflächen“, erklärt er. Dadurch ergeben sich in Verbindung mit der Wanddicke sogenannte Wärmedurchgangskoeffizienten, die nur halb so groß sind, wie die für den Passivhaus-Standard. Die Gebäude kommen also mit einem minimalen Heizsystem aus.

Katharina Elert von der Bauhaus-Uni Weimar. Stroh könnte in Zukunft in Form von Ziegeln zu einem tragenden Mauerwerk verbaut werden. © Katrin Linne, Bauhaus-Universität Weimar

Doch gerade für das Bauen in der Stadt sind die Strohballen mit 1,20 Metern Wandstärke dadurch auch zu teuer, weil Wohnraum verloren geht. Im Zuge des Forschungsprojekts „StrohGold“ entwickelt ein Team um Jürgen Ruth und Katharina Elert, ebenfalls von der Bauhaus-Uni Weimar, einen neuen Strohbaustoff.

Dabei sollen Materialzusätze wie Stärke oder Lignin – ein Nebenprodukt der Papierherstellung – die erforderliche Wandstärke reduzieren. Der neue Strohbaustoff soll in Form von Ziegeln zu einem tragenden Mauerwerk verbaut werden.

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass wir mit unseren Ansätzen in der Lage sind, die Tragfähigkeit und Steifigkeit gegenüber Strohballen stark zu erhöhen und gleichzeitig einen vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck beizubehalten, sprich wenig Primärenergie für die Herstellung des Materials zu verbrauchen“, weiß Elert. Schon jetzt können die Forscher mit dem Baustoff maßgenaue Kanten und Flächen produzieren.