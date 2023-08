Auswirkungen noch unklar WHO und US-Behörden beobachten neue Corona-Variante BA.2.86

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US-Gesundheitsbehörden beobachten nach eigenen Angaben derzeit aufmerksam eine neue Variante des Coronavirus. Die neue Virusvariante BA.2.86 stehe wegen der „hohen Zahl von Mutationen an ihrem Spike-Gen“ unter Beobachtung, erklärte die WHO am Donnerstagabend. Auch die US-Seuchenkontrollbehörde CDC verfolgt die Entwicklung demnach.

Bisher wurden Infektionen mit der neuen Virusvariante aus den USA, Dänemark und Israel gemeldet. Die möglichen Auswirkungen der Variante auf das Infektionsgeschehen seien noch unklar, erklärte die WHO.

François Balloux vom University College in London erklärte, die neue Variante verdiene eine genaue Beobachtung. Es sei die „bemerkenswerteste“ Variante des Coronavirus seit der Omikron-Variante. Diese hatte im Winter 2022 zu einer weltweiten Infektionswelle geführt.

Gleichzeitig betonte der Experte, von BA.2.86 würden keine ähnlich hohen Zahlen von Todesfällen und schweren Erkrankungen wie bei den Alpha-, Delta- und Omikronvarianten erwartet, da die meisten Menschen inzwischen durch Impfung oder Infektion mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen seien. (AFP)