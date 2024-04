Darmbakterien gegen Cholesterin Möglicher Therapieansatz für Herz-Kreislauf-Krankheiten

Bestimmte Darmbakterien bauen einer Studie zufolge Cholesterin ab, was gesundheitliche Auswirkungen haben könnte: Menschen mit einer hohen Konzentration dieser Bakterien hatten in der Analyse einer US-Forschungsgruppe weniger Cholesterin im Darm und im Blut. Das berichtet ein Team um Ramnik Xavier vom Broad Institute in Cambridge im Fachblatt „Cell“.