Das Semester startet So klappt für Erstis der Einstieg

Der Beginn eines Studiums ist mit viel Neuem verbunden: neue Stadt, neue Leute, neue Freiheiten, aber auch neue Verantwortung. Anders als in der Schule muss an der Universität vieles eigeninitiativ organisiert werden – vom Zusammenstellen des Stundenplans bis zur Orientierung auf dem Campus. Als Neuling in der akademischen Welt gibt es vieles zu beachten, um erfolgreich in die Studienzeit zu starten. Hier kommt der Leitfaden für Erstsemester, der den Übergang erleichtern soll.