Der Papst, der zu viel wusste Wer hatte dem Heiligen Vater von der Shoah berichtet?

Es ist eine Enthüllung, die es in sich hat: Am 18. September veröffentlichte der italienische „Corriere della Sera“ einen Brief, den der deutsche Jesuit Lothar König am 14. Dezember 1942 an den Privatsekretär von Papst Pius XII., Pater Robert Leiber, ebenfalls ein Jesuit, gerichtet hat. Darin heißt es: „Die letzten Angaben über ,Rawa Russka' mit seinem SS-Hochofen, wo täglich bis zu 6.000 Menschen, vor allem Polen und Juden umgelegt werden, habe ich erneut über andere Quellen bestätigt gefunden. Auch der Bericht über Oschwitz (Auschwitz) bei Kattowitz stimmt.“