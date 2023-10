Die Menschenversteher Hunde sind viel mehr als „dumme Wölfe“

Guter Hund. Gleich geht’s los. Ach verdammt, ich muss noch...“ Verstehen Hunde eigentlich etwas von dem, was ihnen Menschen so erzählen? Etwas, ja. Wie Forschende heute wissen, hat sich kein anderes Tier zu einem derartigen Menschenkenner entwickelt. Der Hund ist ein Meister darin, unsere Absichten zu deuten, unser Verhalten zu durchschauen. Und er kommuniziert auf so vielfältige Art mit uns, dass sich nicht wenige Menschen von ihm verstanden fühlen, mitunter mehr als von ihresgleichen. „Der versteht jedes Wort“, sagen Hundehalterinnen und -halter mindestens so oft wie: „Der tut nix.“