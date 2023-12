Ein Kriegsverbrechen? Wenn Menschen als Schutzschilde missbraucht werden

Die Körper von Non-Kombattanten zu benutzen, um so den Widerstand des Feindes zu schwächen, ist keine neue Kriegspraxis: Als Kaiser Friedrich Barbarossa 1159 die lombardische Stadt Crema belagerte, ließ er gefangene Cremeser an seine Belagerungstürme binden und ihnen Fackeln in die Hände drücken; so wurden sie zu gut sichtbaren Zielscheiben ihrer sich verteidigenden Landsleute auf der Stadtmauer.