Energiewende? „Nicht in meinem Vorgarten!“ Wie wir den Boden unter unseren Füßen sinnvoll nutzen (müssen)

Hören wir in Deutschland vom geologischen Untergrund, ist vor allem vom Abbau fossiler Energiequellen wie Erdgas die Rede. Dabei bietet der tiefe Untergrund viel mehr Möglichkeiten für die Gestaltung einer zukunftsorientierten Wirtschaft, die zur Vermeidung weiterer Erwärmung mit stetig abnehmenden CO₂ Emissionen auskommen muss. Diese Nutzung bietet vielfältige Chancen, erfordert aber gleichzeitig große Anstrengungen und wohl auch schmerzhafte Entscheidungen. Was also bietet der Untergrund?

Geothermie: wichtiger Baustein für die Energiewende

Wärme macht die Hälfte des deutschen Endenergiebedarfs aus und wird zu etwa drei Vierteln aus Erdöl, Gas und Kohle abgedeckt, die laut Planung der Bundesregierung innerhalb der nächsten 20 Jahre vollständig ersetzt werden müssen.

Ein möglicher und wichtiger Ersatz für diese Wärme liegt im Erdinnern: Geothermie. Viele kennen bereits die Wärmetauscher mit flachen Bohrungen für die Gebäudeheizung. In viel größerem Maßstab kann „tiefe“ Geothermie durch Bohrungen von 1000 bis 5000 Meter Tiefe genutzt werden. Für „Hydrothermale Geothermie“ werden Wässer, die bis zu 170 Grad Celsius warm sind und wegen des Druckes in der Tiefe nicht verdampfen, angezapft. Diese Technik kommt in der Region München bereits umfangreich zum Einsatz. Laut einem Bericht von Fraunhofer- und Helmholtz-Instituten können in Deutschland bis 2040 ein Viertel des heutigen Wärmebedarfs hydrothermal erschlossen werden.

7000 Bohrungen wären nötig, um in Deutschland bis 2040 ein Viertel des heutigen Wärmebedarfs über Tiefe Geothermie (bis 5000 Meter) zu erschließen.

Dafür müssten etwa 7000 Bohrungen und zusätzlich einige Tausend geothermische Heizwerke erstellt werden. Die Vorteile der Geothermie liegen in ihrer Nachhaltigkeit, sie ist grundlastfähig und hat einen geringen Flächenbedarf. Dadurch eignet sie sich gut für urbane Räume.

Durch fachgerechte Konstruktion und Betrieb der Anlagen ist das Erdbebenrisiko gut beherrschbar. Allerdings hat es in der Vergangenheit auch in Deutschland (Landau) und in der Schweiz (Basel) Erschütterungen gegeben, die auch zu Gebäudeschäden geführt haben. Diese hätten sich bei Einsatz der heutigen Technologien und einer entsprechend vorsorgeorientierten Bauweise verhindern lassen.

Friedhelm von Blanckenburg © privat ist Geologe und Geochemiker und Professor am Fachbereich Geowissenschaften der Freien Universität Berlin.

Ortwin Renn © privat ist ehemaliger wissenschaftlicher Direktor des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit - Helmholtz Zentrum Potsdam (RIFS, früher IASS) und emeritierter Professor für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität Stuttgart.

Dennoch ist hier Vertrauenspotenzial verspielt worden, das mühsam wieder aufgebaut werden muss. Kontamination von Trinkwasser ist dagegen bei modernem Ausbau der Bohrung so gut wie ausgeschlossen. Das größte Risiko besteht für Investoren: nicht bei jeder Bohrung ist ausgemacht, dass man fündig wird, man also vergeblich gebohrt haben könnte.

Tiefenlager für grünen Wasserstoff

Die Energiewende benötigt Energiespeicher. Bei hoher Sonneneinstrahlung und viel Wind kann überschüssiger Strom mit Hilfe der Elektrolyse in grünen Wasserstoff überführt werden. Wasserstoff kann vor allem als Energieträger zeitlich variabler erneuerbarer Energieerzeugung und für Reaktionschemie in der Industrie dienen. In weiterer Zukunft kann Wasserstoff auch Schiffe und Flugzeuge antreiben. Laut dem Thinktank „Agora Energiewende“ kann Wasserstoff in der EU 15 bis 25 Prozent des Endenergieverbrauchs abdecken.

Die Nutzung des geologischen Untergrundes für eine nachhaltige Zukunft © Rita Boettcher

Wasserstoff kann sicher im Untergrund, vor allem in Salzkavernen eingelagert werden, in denen bereits jetzt Erdgas gespeichert wird. Ab 2030 reichen diese nicht mehr aus. Dann stünden ausgeförderte Öl- und Gasfelder zur Verfügung. Erst ab 2050 müssten neue Speicherorte gebaut werden. Derzeit werden 23 Milliarden Kubikmeter Erdgas, 30 Prozent der jährlich verbrauchten Erdgasmenge, in 40 Standorten unterirdisch gespeichert. Auch in Berlin wurde zu Mauerzeiten für Erdgas ein 800 Meter tiefer Porenspeicher in der Nähe des Olympiastadions angelegt und bis 2016 betrieben. Mit dieser Erfahrung und weiterer Forschung lässt sich Wasserstoffspeicherung im Untergrund entwickeln.

Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund

Auch das Treibhausgas CO₂ kann im Untergrund gespeichert werden. Dessen Abscheidung, Transport und Speicherung wird als CCS bezeichnet, „Carbon Dioxide Capture and Storage“. Bei der geologischen Kohlenstoffspeicherung wird CO₂ in den Untergrund eingebracht und unter einer undurchlässigen Deckschicht in porenreichem Gestein eingeschlossen. Dort wird es in feste Minerale eingebaut, so dass es über Jahrtausende stabil bleibt. Tiefe salinare Grundwasserleiter haben das größte CO₂-Speicherpotenzial.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (l, Bündnis 90/Die Grünen) beim Besuch eines Kavernenspeichers für grünen Wasserstoff der VNG Gasspeicher GmbH. © dpa

Auch ausgeförderte Erdgaslagerstätten werden als geeignete Speichermöglichkeit für CO₂ angesehen, deren Deckschichten bereits über Jahrmillionen natürliche Gase zurückhalten konnten. Laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bieten saline Aquifere in Deutschland eine maximale Speicherkapazität für etwa zehn Milliarden Tonnen CO₂, was nur für einen Teil der Emissionen der nächsten Jahrzehnte ausreichen würde. Im Klimaschutz liegt die Priorität ohnehin auf der Vermeidung von CO₂ Emissionen. Daran sollte nicht gerüttelt werden, das würde auch auf großen Widerstand in der Gesellschaft stoßen. CCS ist deshalb vor allem für industrielle Verfahren attraktiv, bei denen CO₂ Emissionen nicht vermeidbar sind, wie bei der Zementherstellung.

Natürlich ist die unterirdische Einlagerung von Kohlenstoff nicht risikofrei. Aufgrund der weltweiten Erfahrung gilt CCS aber als eine beherrschbare und risikoarme Technologie. CO₂ ist nicht brennbar, nicht giftig und kann nur in sehr hohen Konzentrationen Erstickung auslösen. Die Injektion von CO₂ kann zudem Mikroerdbeben auslösen, die für Menschen kaum zu spüren sind.

2900 Tonnen Lithium jährlich könnten in Zinnwald-Georgenfeld im Osterzgebirge abgebaut werden.

Wenn ein CO₂-Speicher gemäß den regulatorischen Vorschriften in Tiefen unterhalb 800 Meter gebaut wird, ist auch das Risiko eines unerwünschten CO₂-Aufstiegs in flache Grundwasserleiter sehr gering. In Norddeutschland stießen erste Pläne zur CO₂-Verpressung wegen Sicherheitsbedenken, aber auch wegen der Sorge um eine Aufweichung der klimapolitischen Prioritäten, auf erheblichen Widerstand und wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Speicherung von Kohlenstoffdioxid 2012 von den jeweiligen Bundesländern gestoppt.

Nutzung heimischer Ressourcen für die Energiewende

Die Energiewende benötigt große Mengen verschiedener Metalle. Laut Szenarien der Deutschen Rohstoffagentur könnte sich die weltweite Nachfrage für Kupfer für elektrische Anlagen bis in das Jahr 2040 nahezu verdoppeln. Die Nachfrage für Lithium als elektrischer Speicher könnte insbesondere bei zunehmender E-Mobilität um das Fünfzigfache zunehmen.

Deutschland verlässt sich seit 1990 allerdings ganz auf Importe metallischer Rohstoffe. Heimischer Metall-Bergbau findet nicht mehr statt. Im Zuge der Diskussion zur Versorgungssicherheit Deutschlands kommt vermehrt die Frage auf, ob solche Metalle auch wieder in Deutschland abgebaut werden sollen. Erste Pläne gibt es. In Spremberg in der Lausitz liegt in 1000 bis 1500 Meter Tiefe Erz, aus dem durch Verhüttung insgesamt 1,5 Millionen Tonnen reines Kupfermetall gewonnen werden können.

In der Region Zinnwald unter dem Kamm des Erzgebirges an der deutsch-tschechischen Grenze könnte Lithium-haltiges Erz abgebaut werden. © Foto: Robert Michael/dpa

In Zinnwald-Georgenfeld im Osterzgebirge könnten in einer Tiefe von 400 bis 700 Metern jährlich bis zu 2900 Tonnen an reinem Lithium abgebaut werden. Und am Oberrheingraben, wo nach Erdwärme gebohrt wird, finden sich Lithiumkonzentrationen von 150 bis 200 Milligramm pro Liter in den thermalen Wässern. Techniken, dieses Lithium abzuscheiden, werden derzeit entwickelt.

Bei der Planung neuer heimischer Bergbauverfahren müssen Nutzen und Risiko sorgfältig abgewogen werden. Bergbauprojekte haben einen hohen Wasserverbrauch, es gibt ein geringes, aber nicht auszuschließendes Erdbebenrisiko, Gebäude können in Folge unterirdischer Sprengungen beschädigt werden und es besteht das Risiko einer Kontamination von Trinkwasser durch abgepumptes Bergwerkswasser. Diese Risiken und Umweltbelastungen können durch entsprechende Planung und professionelle Umsetzung stark reduziert werden, aber völlig ausschließen lassen sie sich nicht.

Die Endlagerung von radioaktiven Abfällen

Schließlich soll in ausreichender Tiefe von Hunderten Metern in geologisch sehr stabilen Gesteinsschichten eine zuverlässige und sichere Lagerstätte für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle gebaut werden. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung ist mit der Standortsuche für ein Endlager beauftragt und beurteilt potenzielle Wirtsgesteine auf ihre Eignung.

Das Projekt hat eine gewaltige Zeitdimension: zwischen dem Beginn der Standortauswahl im Jahr 2017 und dem endgültigen Verschluss des Lagers werden 100 Jahre vergehen. In dem Endlager sollen dann über einen Zeithorizont von einer Million Jahre die radioaktiven Abfallstoffe sicher deponiert werden.

Noch immer ist offen, wo das Endlager für den radioaktiven Müll aus deutschen Kernkraftwerken entstehen soll. © dpa/Philipp Schulze

Die Wissenschaft betreibt Forschung zur Bewertung der Risiken. Ist die Gesteinsformation mechanisch stabil, wasserundurchlässig und geeignet, die hohen Temperaturen der eingebrachten Abfälle unbeschadet aushalten zu können? Ist ausgeschlossen, dass das Endlager aufgrund der natürlichen Erosion in einigen hunderttausend Jahren wieder an der Oberfläche auftaucht? Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) ist Träger der bei diesen Fragen notwendigen Öffentlichkeitsbeteiligung.

Politische Machbarkeit und Notwendigkeit eines breiten Diskurses

All diese Nutzungen des Untergrundes versprechen viele Vorteile, vor allem bei der Vermeidung von klimaschädlichen Gasen. Die Transformation in eine grüne Wirtschaft wird ohne sie schwerlich gelingen. Gleichzeitig bringen sie gesundheitliche, ökologische und finanzielle Risiken mit sich.

Auch der technische und finanzielle Aufwand ist gewaltig. Um Nutzen und Risiken kompetent, aber auch im Sinne des Vorsorgeprinzips und im Einklang mit den Grundwerten unserer Gesellschaft fachlich kompetent und ethisch vertretbar abzuwägen, ist ein gesellschaftlicher Diskurs notwendig. In diesem Diskurs sollen die Erkenntnisse der Wissenschaft, die Interessen der betroffenen Organisationen und Verbände sowie die Bedenken und Anliegen der Bevölkerung systematisch eingebunden werden.

Weder dürfen rein wirtschaftliche oder technologische Erwägungen noch unbegründete Ängste den Ausgang dieses Diskurses bestimmen. Vielmehr gilt es, zunächst so präzise wie möglich die Chancen und Risiken der jeweiligen Nutzung zu bestimmen. Dann sind gemeinsam die Kriterien und deren Gewichtungen im Diskurs festzulegen um darauf aufbauend zu einem abgewogenen und ethisch vertretbaren Urteil zu kommen.

Nicht immer wird es möglich sein, alle Bedenken auszuräumen. Es werden auch bei bester Vorbereitung Unsicherheiten und Ungewissheiten verbleiben. Wie bei allen Maßnahmen, die Menschen und ihre Umwelt betreffen, werden einige mehr den Nutzen und anderen mehr die Risiken erleben. Dennoch führt kein Weg daran vorbei, auf der Basis des aktuellen Wissensstandes und der gemeinsam bestimmten Kriterien zur Bewertung von Chancen und Risiken zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.

Denn den Untergrund nicht zu nutzen, wird bei den Herausforderungen, die mit der Transformation in eine nachhaltige Zukunft verbunden sind, keine ethisch vertretbare Alternative sein. Gefragt sind neue Initiativen aus Politik und Zivilgesellschaft, den längst überfälligen Diskurs mit allen betroffenen Organisationen und Personen in Gang zu setzen.

