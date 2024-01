Erneuter Vulkanausbruch auf Island Live-Aufnahmen zeigen, wie Lava aus Erdspalt sprudelt

Auf Island hat der zweite Vulkanausbruch innerhalb weniger Wochen begonnen. In Live-Aufnahmen des isländischen Rundfunksenders RÚV war am Sonntagmorgen zu sehen, wie auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik erstmals seit Mitte Dezember wieder glutrote Lava aus einem langen Erdspalt sprudelte.

Der Vulkanologe Thorvaldur Thordarson erklärte in einer ersten Einschätzung, dass die Intensität des Ausbruchs diesmal geringer ausfalle. Die Strömung scheine etwa 50 bis 100 Kubikmeter pro Sekunde zu betragen. „Das ist etwa 1/3 bis 1/6 der Produktivität der letzten Eruption“, sagte er gegenüber RÚV. Thordarson schätzte ein, dass die aktuelle Eruption kürzer andauern dürfte, als im Dezember. „Aber weil sie langsamer beginnt als die letzte, könnte sie auch länger dauern.“

Wenige Stunden vor der Eruption hatte die isländische Wetterbehörde Vedurstofa eine neue intensive Erdbebenserie mit mehr als 200 Erschütterungen verzeichnet. Die zunächst heftigste davon hatte am frühen Morgen die Stärke 3,5. Die Behörde warnte davor, dass Magma unterhalb der Erdoberfläche in Bewegung sei und die Wahrscheinlichkeit einer Eruption hoch sei.

Der Ort Grindavík auf der von Vulkanausbrüchen heimgesuchten Reykjanes-Halbinsel musste geräumt werden. Die zuständigen Behörden ordneten am Samstag die abermalige Evakuierung des 4000-Einwohner-Ortes an, wie aus einer Mitteilung der Zivilschutzbehörde auf Basis einer Risikobewertung des nationalen Wetteramts hervorging. Alle Menschen sollten Grindavík bis Montagabend verlassen, ab dann werde der dortige Aufenthalt untersagt.

Zuletzt war es in dem Gebiet am späten Abend des 18. Dezembers zu einem Ausbruch gekommen, als Lava zunächst aus einer mehrere Kilometer langen Erdspalte sprudelte. Die Eruption, die die vierte auf der Halbinsel innerhalb von drei Jahren darstellte, nahm jedoch innerhalb weniger Tage deutlich an Intensität ab. Bereits vor Weihnachten war keine Lava mehr an der Erdoberfläche sichtbar gewesen.

Grindavík war bereits vorher evakuiert worden, während sich die erneute Eruption durch eine wochenlange Erdbebenserie angekündigt hatte. Die Beben haben größere Schäden in dem Ort verursacht, darunter tiefe Risse in Straßen. (mica, dpa)

