Geflügelte Waldarbeiter Wie Vögel beim Wiederaufbau von Wäldern helfen

Wird in Deutschland ein Stück Wald abgeholzt, muss man nur warten und es wachsen von selbst wieder Bäume nach. In anderen Regionen ist das oft nicht so einfach. Tropenwälder sind für eine natürliche Regeneration auf Vögel und andere Tiere angewiesen, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal „Nature Climate Change“.