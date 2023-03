Hausarbeiten, Mathe-Aufgaben, Zusammenfassungen Wie Berliner Studierende ChatGPT einsetzen

„ChatGPT hat mich am Valentinstag gerettet, als es innerhalb von zwei Minuten einen Liebesbrief an meinen Freund geschrieben hat“, erzählt Lena Lercher, Studentin an der FU Berlin. Das künstliche Intelligenz-Programm schafft also anscheinend nicht nur den Mediziner-Test oder die Aufnahmeprüfung für die Harvard-University, sondern kann mittlerweile auch glaubwürdig Gefühle vorspielen.

Doch dieser etwas unorthodoxe Einsatz von ChatGPT ist wohl eher die Ausnahme. Studierende testen zur Zeit, ob und wie Chat-GPT das Lernen erleichtern kann. Und Professor:innen beschäftigen sich mit der Frage, ob und wie Lehrplan und Prüfungsordnung neugestaltet werden müssen, jetzt, wo jede Hausarbeit unter dem Verdacht steht, Chat-GPT habe sie geschrieben.

Ich nutze die Software als eine:n Gesprächspartner:in, um Konzepte zu entwickeln oder Ideen für Module durchzuspielen. Ein Professor der Viadrina-Universität auf Tagesspiegel-Anfrage

Ist Chat-GPT tatsächlich ein vollwertiger Ersatz für menschliche Intelligenz? Wir haben uns umgehört, was Studierende in Berlin von dem Programm halten und wie häufig sie es wirklich nutzen. Die Namen der Befragten sind geändert.

Die Arbeit mit ChatGPT ist alles andere als einfach, findet Lena Lercher. Sie studiert Biochemie im vierten Semester an der FU und hat sich intensiv mit dem neuen Programm beschäftigt. Die Sorge von vielen, Chat-GPT würde all die Arbeit für Studierende erledigen, hält sie für komplett unbegründet.

Lena hat Chat-GPT Fragen ihres Professors gestellt und das Ergebnis war ernüchternd: ChatGPT antwortete entweder recht oberflächlich oder mitunter auch schlichtweg falsch. „Ich denke, das Programm kann noch nicht zwischen Fake News im Internet und legitimen Quellen unterscheiden. Deshalb muss man jede Antwort selbst noch einmal überprüfen. Ich hatte damit letztendlich sogar mehr Arbeit als wenn ich die Hausaufgaben gleich selbstständig erledigt hätte“, fasst Lena ihren Chat-GPT-Test zusammen.

Gut einsetzen lasse sich das Programm aber für das Zusammenfassen von längeren Texten. Hier erspare es ihr viel Zeit und erleichtere die Hausaufgaben. Das komplett eigenständige Verfassen von Hausarbeiten oder die Beantwortung von fachspezifischen Fragen traue sie dem Programm noch nicht zu.

Jan Hoffman ist im ersten Semester seines Orientierungsstudiums und sagt: „ChatGPT gerät schnell an seine Grenzen, wenn beispielsweise Wissen, das nicht in der Trainingsdatenbank enthalten ist, abgefragt wird.“

Er persönlich nutze das Programm nur zur Inspiration, vertraue bei der Ausführung von Aufgaben aber lieber auf sein eigenes Können und Wissen. Jan kennt aber Kommiliton:innen aus seinem Informatikmodul, die ChatGPT bereits für kompliziertere Mathe-Aufgaben genutzt haben, allerdings kamen oft zu komplexe Lösungen für‘s erste Semester heraus, was dann prompt zu Punktabzug führte. „Dass künstliche Intelligenz Teil unseres Lebens wird, ist aber unumgänglich.“, gibt Jan zu.

Tomas Ulf, ein Student des Sportmanagements im 3. Semester an der Fachhochschule für angewandtes Management, hat zwar das Programm noch nicht genutzt, da er erst vor kurzem davon erfahren hat und seitdem keine Prüfungsleistungen erbringen musste. „Aber es wird mir bestimmt in Zukunft nützlich sein“, sagt der 20-Jährige. Allerdings räumt er ein, dass er die Hilfe von ChatGPT wahrscheinlich nur für Hausarbeiten oder ähnliches in Anspruch nehmen werde. „Für die Klausuren werde ich weiterhin lernen, schließlich steht am Ende immer die Abschlussprüfung.“

Aber nicht nur Studierende „schummeln“ manchmal mit dem Programm. „Ich weiß von Professor:innen, die die Software verwenden, um beispielsweise Vokabeltests oder Lesetests zu erstellen“, berichtet Jan. Ein Professor an der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder) bestätigt dies. Auch „bei immer wiederkehrenden Fragen der Studierenden, haben Kolleg:innen und ich angefangen, den ChatGPT antworten zu lassen“, erzählt er.

Natürlich werden die Antworten noch einmal überprüft, aber das Programm lerne ja stetig dazu. „Ich nutze die Software quasi als eine:n Gesprächspartner:in, um Konzepte zu entwickeln oder Ideen für Module durchzuspielen“, sagt der Professor. Dabei sei wichtig, selbst auch gut im Thema zu sein, damit man die Antworten des Chat-GPT einschätzen und abwägen könne.

Für die Klausuren werde ich weiterhin lernen, schließlich steht am Ende immer die Abschlussprüfung. Ein Student der Fachhochschule für angewandtes Management

Noch sei das Programm nicht ausgereift genug, um ganze Hausarbeiten korrekt zu verfassen, aber in Zukunft müsse man sich schon Gedanken machen, „wie wir die Prüfungsordnung und Lehrpläne anpassen. Vielleicht müssen Hausarbeiten bald häufiger mündlich verteidigt werden“, überlegt der Professor.

Was sich genau durch künstliche Intelligenz in der Gesellschaft verändern wird, kann niemand genau sagen. „Ich denke, ChatGPT wird zu einer Studienfach-übergreifenden Neuinterpretation der menschlichen Aufgaben führen“, sagt Oskar Wilder, ein Psychologiestudent im ersten Semester. „So schnell wie die Weiterentwicklung und quasi Bildung des Programms abläuft, sind die Folgen kaum abzusehen.“

Das Programm habe ein „gigantisches Potenzial“, welches nicht durch „ethische Bedenken aufgehalten werden kann.“ Deshalb plädiert er dafür, das Programm weiter auszubauen. Aber: „Es muss ein Weg gefunden werden, um die User:innen vor Falschinformationen zu schützen.“

Im Fall von Liebesbriefen gilt aber sowieso: Romantik lässt sich zwar vortäuschen – wahre Gefühle aber nicht.

