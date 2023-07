Heilende Häuser Die richtige Architektur fördert die Genesung

Der Weg zum Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie führt über eine Ampel. Nijintie, das Ampelmännchen, springt auf Grün und nach wenigen Schritten steht der Besucher im Foyer des größten Kinderkrebszentrums Europas. Seit 2018 werden hier alle Kinder zwischen 0 und 18 Jahren behandelt, die in den Niederlanden an Krebs erkranken. „Wir sehen hier pro Jahr 600 neu diagnostizierte Krebsfälle aus den Niederlanden und 60 bis 100 internationale Patienten“, sagt Josef Vormoor, ärztlicher Direktor der Abteilung für Leukämie, Lymphome und Knochenmarktransplantation. Doch nicht Größe oder Fachkompetenz sind das Besondere an der Klinik, sondern ihre Bauweise – eine Architektur, die ganz bewusst elementarer Bestandteil der Behandlung der kleinen Patienten ist.