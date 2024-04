Ja, nein, ich mein: Jein! Entscheiden als Kulturtechnik

Am Anfang war eine Entscheidung. Als Adam in den verbotenen Apfel biss, war das der erste Akt menschlicher Freiheit, eben der Freiheit, auch das Verbotene zu tun. Das Leben im Paradies war bekanntlich ein diffuser Glückszustand, doch es bescherte seinen Bewohnern auch das erste aller Entscheidungsprobleme.

Indem der Allmächtige eine einzige explizite Regel aufstellte, nämlich nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, war auch die dazugehörige Alternative in der Welt. Der biblische Ursprungsmythos gründet den Beginn der Geschichte auf eine dramatische Entscheidung. Adam und Eva entschieden sich mit dem Biss in den Apfel dafür, auch in Zukunft frei entscheiden zu können – aber auch zu müssen.

Eine Entscheidung ist ihrem Wesen nach kontingent, das heißt, man hätte immer auch anders entscheiden können. Eine „alternativlose Entscheidung“ ist ein Widerspruch in sich. Doch im Moment des Entscheidens ist die Richtigkeit der Entscheidung niemals vollkommen gewiss. Später kann immer der Vorwurf erhoben werden, man hätte besser anders entschieden. Die Covid-Pandemie bot reichlich Anschauungsmaterial dafür.

Entscheiden ist eine Zumutung

Entscheiden ist aufwendiger als Nichtentscheiden; es stiftet klare Verantwortlichkeiten und beschert den Unterlegenen einen Gesichtsverlust. Da, wo vorher Indifferenz oder scheinbarer Konsens bestand, lässt das Entscheiden Unstimmigkeiten sichtbar werden oder ruft Widerspruch überhaupt erst hervor. Das alles macht Entscheiden zu einer Zumutung – ganz besonders dann, wenn Einzelne entscheiden, aber das Ergebnis für das ganze Gemeinwesen verbindlich ist, also in der Politik.

Der Blick in die Geschichte vormoderner Gesellschaften zeigt, dass Entscheiden keineswegs selbstverständlich ist. Dass eine Situation als Entscheidungssituation, ein Problem als Entscheidungsproblem gerahmt, inszeniert, wahrgenommen und gehandhabt wird, ist historisch gesehen eher die Ausnahme als die Regel. Das Entscheiden, erst recht das kollektiv verbindliche Entscheiden, hat vielmehr eine Geschichte. Es ist eine alte Kulturtechnik, die allerdings in der Moderne auffällig zugenommen hat.

Die Moderne macht’s schwierig

In der Vormoderne beruhte das Recht zu einem großen Teil auf ungeschriebenen Gewohnheiten; seit dem 19. Jahrhundert beruht es auf der formalen Entscheidung des staatlichen Gesetzgebers. In früheren Epochen wurde man in eine Glaubensgemeinschaft hineingeboren; heute entscheidet man sich für oder gegen die Mitgliedschaft.

„Der Sündenfall“ (1531) von Lucas Cranach dem Älteren. Die Bibelgeschichte vermittelt: Entscheiden ist Freiheit und Bürde in Einem. © imago images/Eventpress

Alle modernen Organisationen sind auf abstrakt-generelle, formale Entscheidungsverfahren gegründet: Behörden, Parteien, Betriebe und nicht zuletzt Staatsverfassungen beruhen auf Gründungsentscheidungen. Sie reproduzieren ihre eigene Struktur laufend in Form von Entscheidungen, und wenn man sie verändern oder abschaffen will, bedarf es auch das einer Entscheidung.

Barbara Stollberg-Rilinger ist Neuzeithistorikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Sie ist spezialisiert auf die Bedeutung von Symbolen und Ritualen für die Politik vom Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit.

Die moderne Medizin hat dazu geführt, dass sogar die Frage, wann das Leben anfängt und wann es aufhört, eine Frage des Entscheidens geworden ist. Mit anderen Worten: Immer mehr ist im Lauf der letzten Jahrhunderte entscheidbar – aber damit auch entscheidungsbedürftig – geworden.

Es kann sinnvoll sein, komplexe Problemlagen nicht auf die Wahl zwischen zwei einfachen Alternativen zuzuspitzen. Barbara Stollberg-Rilinger

Hochkomplexe moderne Gesellschaften kommen nicht ohne formale Verfahren aus, die es ermöglichen, eine Entscheidung auch dann zu treffen, wenn die Sache – wie fast immer – strittig ist. Dazu braucht es Verfahrensregeln, die abstrakt und allgemein, also ohne Rücksicht auf eine bestimmte Situation gelten. Vor allem muss gewährleistet sein, dass man sich dem Ergebnis des Verfahrens im Voraus unterwirft, unabhängig davon, wie es ausfällt.

Hinterm Vorhang der Macht

Nur so erübrigt sich Konsens in der Sache. Allgemein akzeptierte formale Verfahren sind eine historische Errungenschaft, die uns lange Zeit selbstverständlich erschienen ist. Doch tatsächlich sind sie höchst voraussetzungsvoll und können jederzeit wieder verlorengehen. Dass ein Präsidentschaftskandidat schon im Voraus ankündigt, sich dem Wahlergebnis nur zu unterwerfen, wenn er gewinnt, ist nur ein Beispiel für viele.

Entscheidungen müssen eben im Zweifelsfall auch gegen diejenigen durchgesetzt werden können, die nicht damit einverstanden sind. Das setzt funktionierende Staatlichkeit voraus, die es in früheren Epochen noch nicht gab.

Vormoderne Gesellschaften, die hierarchisch verfasst waren, in denen Rang und Ehre eine zentrale Rolle spielten, die kein Gewaltmonopol kannten und in denen Konflikte deshalb schnell unkontrollierbar eskalieren konnten, hatten die Tendenz, offene Entscheidungen zu vermeiden. Denn offenes Entscheiden beschert den Unterlegenen einen Gesichtsverlust.

Man ließ stattdessen potenziellen Konfliktstoff lieber im Diffusen und versteckte ihn hinter Konsensfassaden. Nach außen wurde symbolisch Einmütigkeit demonstriert, während man hinter den Kulissen einen Interessenausgleich aushandelte, zum Beispiel, indem man durch Gegengaben materieller oder symbolischer Art schweigende Zustimmung erkaufte.

Das hatte Vorteile: Man setzte die politische Autorität nicht aufs Spiel, indem man Entscheidungen fällte, die sich gegen Widerstand gar nicht hätten durchsetzen lassen. Meist spielte das allerdings denjenigen in die Hände, die keine Veränderung wünschten, vom alten Herkommen profitierten, Privilegien und Besitz zu verlieren hatten.

Der Wert des Unentschiedenen

In modernen Gesellschaften ist das in vieler Hinsicht anders – aber nicht vollkommen anders. Denn auch heute ist es unter Umständen sinnvoll, nicht zu entscheiden, vor allem in Situationen mit hohem Harmoniedruck, starkem Bedürfnis nach persönlicher Gesichtswahrung und geringen Sanktionschancen.

Unter solchen Umständen gibt es eine starke Tendenz, Konflikte in der Schwebe zu halten, Gegensätze unausgetragen nebeneinander stehen zu lassen, Doppeldeutigkeiten stillschweigend auszuhalten. Es kann sinnvoll sein, komplexe Problemlagen nicht auf die Wahl zwischen zwei einfachen Alternativen zuzuspitzen und damit ohne Not zur Polarisierung der Gesellschaft beizutragen. Muss man – nur als Beispiel – den Genderstern tatsächlich verbieten?

Man spricht inzwischen vom Segen der Ambiguitätstoleranz. Auch mit einer uneindeutigen Lage kann man womöglich dauerhaft leben; konkurrierende Situationsdeutungen können langfristig nebeneinander bestehen, bis sie sich vielleicht irgendwann von selbst erledigen. Historisch gesehen war das jedenfalls eher die Regel als die Ausnahme.