Klimaexpertin über soziale Gerechtigkeit „Die deutsche Förderpolitik hat eine Schieflage“

Die Menschheit muss das Klima schützen, auch, um sich selbst zu schützen. Dazu sind große Anstrengungen notwendig. Wie kann man sicherstellen, dass es dabei gerecht zugeht?

Das ist eine große Frage, auf die viele kleine Antworten gegeben werden müssen. Man kann sich dabei aber an einigen Grundprinzipen orientieren. Das ist einmal das Verursacherprinzip. Wer hohe Emissionen in der Vergangenheit verursacht und heute viel CO₂-Ausstoß verantwortet, steht besonders in der Pflicht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und Veränderungen in Kauf zu nehmen. Das gilt zwischen den Staaten, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Zweitens: Wer ist vom Klimawandel betroffen? Diesen Ländern und Menschen muss besonders geholfen werden.