Klimakrisen der Vergangenheit Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde es in Europa eiskalt

Ein naturwissenschaftlicher Artikel hat es in der vergangenen Woche auf die Titelseiten der Zeitungen geschafft: Das dänische Forscherpaar Peter und Susanne Ditlevsen hatte in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ die Befürchtung geäußert, dass der Nordatlantikstrom, ein Teil des Golfstroms, im Laufe des 21. Jahrhunderts, vielleicht sogar schon 2025, kollabieren könnte. Die Folge eines solchen Zusammenbruchs wäre ein Kälteschub in Europa mit unabsehbaren Folgen. Tatsächlich ist seit 1950 eine Abschwächung des Golfstroms zu beobachten.