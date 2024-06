Nach Twitter-Eklat um Geraldine Rauch TU Berlin gibt ihrer Präsidentin 24 Stunden Bedenkzeit für Rücktritt

Die Technische Universität (TU) Berlin sieht zunächst von einer Abwahl ihrer Präsidentin Geraldine Rauch ab. Der Akademische Senat (AS) konnte sich am Mittwoch nicht auf das Einbringen eines entsprechenden Abwahlantrags einigen. Das verkündigte Annette Hiller, Leiterin der Stabsstelle Akademische Selbstverwaltung, nach der Sitzung.

Stattdessen habe das Gremium ein Meinungsbild zu der Frage erhoben, ob die Präsidentin zurücktreten solle. Hintergrund sind Rauchs Likes für antisemitische Inhalte auf der Plattform X.

Anders als ein formaler Gremienbeschluss – etwa dazu, eine Abwahl vorzuschlagen – entspricht ein Meinungsbild eher einer Empfehlung. Die Frage für das Meinungsbild lautete: „Soll der AS die Präsidentin um Rücktritt bitten?“ Und konnte mit Ja, Nein oder Enthaltung beantwortet werden.

Das Präsidium war bei dieser Abstimmung nicht dabei. Das Ergebnis wurde Rauch unter Ausschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Rauch hat 24 Stunden Zeit, um zu reagieren

Die TU-Präsidentin hat nun 24 Stunden Zeit, um zu entscheiden, wie sie auf diese Empfehlung des Gremiums reagiert. Danach will die TU das Ergebnis öffentlich machen. Offen ist also zum einen, ob ihr ein Rücktritt von einer Mehrheit der Mitglieder nahegelegt wird, zum anderen, ob sie dieses Quasi-Vertrauensvotum in ihrer Entscheidung berücksichtigen wird. Mit dem Meinungsbild legt der Akademische Senat die Entscheidung über einen Rücktritt de facto in die Hand der Präsidentin.

Soll sie die Suppe, die sie sich und der TU eingebrockt hat, auslöffeln, oder soll sie den Hut nehmen und gehen? Annette Hiller, Leiterin der Stabsstelle Akademische Selbstverwaltung, über die Entscheidung, ein Meinungsbild zu Geraldine Rauch einzuholen

Der AS sei sich zwar einig, dass Rauch definitiv keine Antisemitin sei, führte Hiller aus. Aber das Gremium sei sich auch einig, dass sie einen schweren Fehler gemacht hat. Es sei sehr lange diskutiert worden, wie man damit umgehe. „Soll sie die Suppe, die sie sich und der TU eingebrockt hat, auslöffeln, oder soll sie den Hut nehmen und gehen?“

Der AS verurteile die „mediale Hetze, die sehr persönlich auf sie gerichtet war, scharf“. Er sei aber auch der Meinung, dass sie mit dem Like des X-Inhalts mit dem Netanjahu-Bild, das „eine antisemitische Bildsprache hatte“, einen schweren Fehler begangen habe.

Alle 25 Gremiumsmitglieder und rund 100 Gäste waren bei der Sitzung des Akademischen Senats anwesend. Geraldine Rauch leitete sie nicht wie üblich, sondern Hiller.

Ein Sprecher des Zentralrats der Juden wiederholte gegenüber dem Tagesspiegel seine indirekte Rücktrittsforderung an Geraldine Rauch und verwies darauf, dass sie mehrere antisemitische Posts geliked habe. Er bezeichnete die Einleitung des Disziplinarverfahrens als den „nächsten Akt eines für die TU Berlin unwürdigen Vorgangs“. Damit spiele sie auf Zeit und versuche, ihr Fehlverhalten juristisch reinzuwaschen.

TU-Präsidentin beantragt Disziplinarverfahren gegen sich selbst

Rauch hatte sich am Mittwoch vor dem Gremium erstmals öffentlich zu ihrem Twitter-Eklat geäußert. Bisher hatte Rauch nur eine schriftliche Stellungnahme dazu abgegeben.

In der Sitzung sagte Rauch, sie habe ein Disziplinarverfahren bei der Senatsverwaltung für Wissenschaft gegen sich selbst beantragt. „Dann wird in einem geordneten Verfahren Klarheit geschaffen.“ Die Verwaltung bestätigte, dass Rauchs Antrag am Mittwochmittag eingegangen sei. Dieser werde nun geprüft. „Zum laufenden Verfahren wird die Wissenschaftsverwaltung keine Aussagen tätigen“, hieß es.

TU-Präsidentin bat erneut um Entschuldigung

In dem für Gäste zugelassenen Teil der Sitzung sprach Rauch sprach von „tiefer Reue“ und bat erneut um Entschuldigung, bei der gesamten TU und allen Menschen, die direkt und indirekt durch ihr Verhalten verletzt wurden. Sie wandte sich ausdrücklich gegen Antisemitismus – sagte aber auch: „Es ist meine persönliche Pflicht, mich noch mehr gegen Antisemitismus und Rassismus einzusetzen.“

Warum konnte ich meinen Schmerz über das unermessliche Leid nicht im Privaten lassen? Geraldine Rauch, TU-Präsidentin

In ihrem Statement wirkte Rauch entschlossen, wobei ihre Stimme ab und zu zitterte. Sie habe sich „zweifelsfrei falsch“ verhalten und die TU „in eine schlimme Situation“ gebracht, sagte sie. Rauch beteuerte mehrmals ihre Reue. Sie habe sich in der vergangenen Woche immer wieder gefragt: „Warum konnte ich meinen Schmerz über das unermessliche Leid nicht im Privaten lassen?“

Über die Ereignisse in Israel und Gaza, das Massaker vom 7. Oktober, die Geiselnahmen und den Krieg äußerte sie ihre persönliche Betroffenheit. In ihrer Rede versuchte sie damit auch Emotionen zu wecken: Die Bilder von „getöteten Kindern und verzweifelten Müttern“ gingen ihr gerade auch als Mutter sehr nahe.

TU-Präsidentin kündigt Fünf-Punkte-Plan an

Rauch kündigte einen Fünf-Punkte-Plan an, um die Arbeit gegen Antisemitismus zu stärken – „nicht nur durch Worte, sondern durch Handeln“. Dazu gehören eine Aufarbeitung des Geschehenen sowie konsequentes Handeln bei antisemitischen Protesten.

Sie wolle das Team des umstrittenen Antisemitismus-Beauftragten Uffa Jensen erweitern und ein zusätzliches Awareness-Team einrichten, für Studierende und Lehrende solle es mehr Lehrinhalte zu Antisemitismus geben. Zudem soll eine persönliche Sprechstunde für jüdische Studierende eingerichtet werden. „Diese können sich der Empathie und Unterstützung der Hochschulleitung sicher sein.“

Die TU-Präsidentin erwähnte auch, dass sie in Gesprächen mit dem Zentralrat der Juden und jüdischen Studierenden stehe und dort um Verzeihung gebeten habe. Aus Zentralsratskreisen hört man hingegen, dass dies nichts an der Haltung zu dem Vorfall ändere. Man habe Rauch geantwortet, sie solle die „notwendigen Schlüsse“ aus ihrem Verhalten ziehen. Damit dürfte der Rücktritt gemeint sein.

Ihr knapp zehnminütiges Statement beendete Geraldine Rauch mit den Worten: „Ich möchte noch einmal ausdrücklich für meine Fehler um Entschuldigung bitten.“ Darauf folgten Klopfen und verhaltener Applaus. Nachfragen gab es keine, die Öffentlichkeit wurde anschließend von der Sitzung ausgeschlossen. Im nicht-öffentlichen Teil berät das Gremium weiter. Es gilt als offen, was dabei herauskommt.

Studierende solidarisieren sich mit Uni-Präsidentin

Eine Stunde vor Beginn der Sitzung hatten sich rund 100 Demonstrierende vor der TU versammelt, um ihre Solidarität mit Geraldine Rauch zu zeigen. „Die Rücktrittsforderungen sind Teil einer Kampagne. Es ist auffällig, dass sie sich immer gegen progressive Frauen richten“, rief eine Sprecherin. Aufgerufen hatte nach eigener Aussage ein Kollektiv verschiedener Studierenden-Organisationen. An der TU gibt es insgesamt 35.000 Studierende.

„Geraldine bleibt“ – eine Gruppe von Studierenden solidarisiert sich mit TU-Präsidentin Geraldine Rauch. © Tilmann Warnecke

Die Demoteilnehmer skandierten mehrfach unter großem Applaus „Geraldine bleibt Präsidentin.“ Die Stimmung des Protestes war friedlich, die Transparente thematisierten alleine Solidarität mit Rauch und nicht den Nahost-Konflikt. Gegen 12.15 Uhr betrat Rauch unter Klatschen das Haus, sagte aber nichts zu den Protestierenden.

Bisher gibt es keine Anzeichen, dass Rauch von sich aus zurücktreten will. Aus der Politik wurde das bereits mehrfach gefordert, explizit von der Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein und implizit auch vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der am Montag erklärte, Rauch habe mit ihrem Verhalten dem Wissenschaftsstandort Berlin geschadet.

Rauch zog heftige Kritik und Rücktrittsforderungen auf sich, weil vergangene Woche bekannt wurde, dass sie israelfeindliche und antisemitische Posts auf der Plattform X (vormals Twitter) mit einem „Like“ markiert hat.

Anstoß hat vor allem ein Beitrag mit einem Foto mit antisemitischer Bildsprache erregt: Es zeigt ein Plakat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, auf das rote Hakenkreuze geschmiert sind. Der Text zum Post lautet: „Tausende türkische Bürger gehen derzeit auf die Straße, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern und die Operation in Rafah zu verurteilen.“ Der Account besteht seit 2023 auf der Plattform und postet prorussische und Pro-Hamas-Inhalte.

Am Folgetag nach dem Bekanntwerden entschuldigte sich Rauch per schriftlichem Statement dafür, auf der Plattform antisemitische Inhalte geliked zu haben. Zum Netanjahu-Post erklärte sie, sie habe dem Text zugestimmt und „das darunter gepostete Bild zum Zeitpunkt des Likes tatsächlich nicht genauer betrachtet“. Sie hätte kein Like vergeben, „wenn ich die antisemitische Bildsprache aktiv wahrgenommen hätte oder wenn ich mich mit dem Account des Verfassers beschäftigt hätte“.

Unmut zog die TU kurz zuvor auch mit der Entscheidung auf sich, Uffa Jensen als Antisemitismusbeauftragten für die Uni zu ernennen. Jensen vertritt die umstrittene „Jerusalemer Erklärung zu Antisemitismus“ (JDA), die versucht, zwischen Kritik am Staat Israel und Judenhass zu unterscheiden.

Diese enger gefasste Definition von Antisemitismus finden viele in der Forschung und aus der jüdischen Community problematisch, andere, auch jüdische Stimmen, verteidigen sie. Laut dem TU-Kanzler Lars Oeverdieck will das Präsidium trotz Kritik von Studierenden und dem Zentralrat der Juden an der Entscheidung festhalten.