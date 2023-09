Nasser Sommer Hat sich das Grundwasserproblem für die kommenden Monate erledigt?

Nach nahezu fünf sehr trocknen Jahren blieb im Mai und Juni dieses Jahres in vielen Teilen Deutschlands erneut der Regen aus. Mitte Juni wendete das Blatt. Seither gab es reichlich Regen, in einigen Regionen auch mehr als üblich. Kann man nun also von einer Entwarnung für Wasservorräte und Grundwasser sprechen?