Neues EU-Gesetz zum Naturschutz Kann die Renaturierung in Deutschland gelingen?

Ob Wälder, Grünland, Moore oder Seen: Wo die Natur in einem schlechten Zustand ist, wird sich das künftig ändern. So jedenfalls ist der Plan: Die EU soll ein erstes Gesetz zur Wiederherstellung der Natur bekommen. Bis zum Jahr 2030 müssen demnach mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen der EU wiederhergestellt werden.