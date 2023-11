PFAS Kein Kunstherz ohne PFAS?

Notfallmediziner sind alarmiert. Künftig gäbe es Herzschrittmacher und Narkosegeräte in ihrer bisherigen Form nicht mehr, behaupteten sie im September. Patienten, Ärzte und Hersteller seien bereits beunruhigt. Der Grund: eine geplante Beschränkung der Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsäuren, kurz „PFAS“. Manche nennen sie auch „forever chemicals“ oder „Ewigkeitschemikalien“, weil sie extrem langlebig sind. Ohne PFAS gäbe es keine Medizinprodukte, verkündete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Ist das wirklich so?