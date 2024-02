Philosophin Ruth Chang „Wir sitzen auf dem Sofa und versuchen herauszufinden: Sagt die Welt mir A oder B?“

Frau Chang, Sie sind Juristin und Philosophin in Oxford und beschäftigen sich damit, wie Menschen Entscheidungen treffen. Warum fällt uns das oft so schwer?

Weil wir von einer Art zu denken geformt sind, in der wir uns als rationale Akteure verstehen. Unsere Aufgabe ist es, die richtige Option zu entdecken, und wenn man daran scheitert, diese richtige Option zu finden, wird man einen Fehler begehen. Das erzeugt eine natürliche Angst davor, Entscheidungen zu treffen, und führt zu einer Menge Grübeln – ob das die Wahl ist, ein Kind oder keines zu bekommen, auf dem Land oder in der Stadt zu leben, Bob oder Scott zu heiraten.