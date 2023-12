Schlafende Embryonen Wie Tiere die Geburt aufschieben

Aydan Bulut-Karslioglu ist es gewohnt, in fragende Gesichter zu schauen, wenn sie erklärt, was sie jeden Tag beschäftigt: die Diapause. So heißt es, wenn sich Embryonen schlafen legen. Insekten und Säugetiere nutzen die Diapause, um den Geburtstermin zu verschieben. Eisbären und Rehe tun das, Mäuse und Nerze auch – 130 Säugetiere mindestens.