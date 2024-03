Schüßler-Salze, Globuli und Vitamine Das Geschäft mit dem Leid der Long Covid-Patienten

Am 5. April geht es wieder los. Bequem von zu Hause aus können Betroffene und Interessierte online am „Long Covid & Post Vac Kongress 2024“ teilnehmen. Ganze zehn Tage lang präsentieren dort „38 Expert:innen“ ihr „geballtes Wissen“, wie es in der Kongresswerbung heißt. Alles drehe sich um „Fakten, Forschung, Therapieansätze“ – und das, erstaunlich genug, auch noch gratis.