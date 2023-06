Sozialstudie zur Familienplanung Ein Kind? Nein, danke!

Ein Kind zu bekommen – für eine Frau das größte Glück auf Erden? Immer weniger junge Frauen beantworten diese Frage mit Ja. Laut der aktuellen Vermächtnisstudie ist der Wunsch nach eigenen Kindern bei ihnen stark rückläufig. Der Grund dafür sei die schwierige Vereinbarung von Familie und Beruf.

Seit 2015 wirft die Vermächtnisstudie, die das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft gemeinsam mit der „Zeit“ durchführen, einen Blick auf künftige Generationen. Was wird ihnen weitergegeben, welche Veränderungen sind zu erwarten? In der vierten Auflage der Studie liegt der Schwerpunkt auf der anhaltenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Hierfür wurden im Januar und Februar dieses Jahres 4211 Personen im Alter von 26 und 65 Jahren befragt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich immer mehr Menschen dagegen entscheiden, ein Kind zu bekommen. „Wir sehen einen enormen Umbruch, was den Kinderwunsch angeht“, sagt Jutta Allmendinger, Leiterin der Studie und WZB-Präsidentin, im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Ein Trend, der sich unabhängig von Bildungsstand, Erwerbstätigkeit oder Einkommen zeigt.

Besonders junge Frauen raten künftigen Generationen sogar davon ab, die Bedeutung von Kindern an erste Stelle zu stellen. Die seit Jahren angestrebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen viele als gescheitert an.

No-Win-Situation für Frauen

Die Soziologin wundert das nicht. Denn bei der besagten Vereinbarkeit können die Frauen es nur falsch machen, erläutert Allmendinger. Nehmen Mütter etwa lange Elternzeit, entsprechen sie den Erwartungen an ihre Rolle – haben aber auf dem Arbeitsmarkt große Probleme. Nehmen sie hingegen nur wenige Monate Elternzeit, werden sie als vermeintliche Rabenmütter abgestempelt. Keine Kinder mehr zu bekommen, ist für Allmendinger „eigentlich eine ganz rationale Entscheidung in einer No-Win-Situation.“

Nur 45 Prozent aller Männer nehmen überhaupt Elternzeit. Es braucht hier eine richtige Väterpolitik. Jutta Allmendinger, WZB-Direktorin

Grund hierfür ist die doppelte Belastung, die Frauen in der Arbeitswelt und zu Hause erleben. Der „Mental Load“, die geistige Last des Alltags, trifft meist sie. Allen modernen Rollenbildern zum Trotz zeigt die Studie: Kinderbetreuung, Putzen, Waschen und Einkaufen liegen nach wie vor bei den Frauen. Nur wenige – nicht täglich anfallende Aufgaben – wie Reparaturen und Finanzen werden von Männern erledigt. Anders als die Frauen finden Männer häufiger, dass die mentale Arbeit fair verteilt ist.

„Das Konzept Mental Load ist eines, welches wir nie richtig auf dem Schirm hatten vor Corona, das muss ich auch selbstkritisch sagen“, so Allmendinger. So sei immer der sogenannte Gender Care Gap gemessen worden, die zeitliche Pflegearbeit. Während der Pandemie litten jedoch immer mehr Mütter psychisch unter den Herausforderungen, beantragten Mutter-Kind-Kuren oder suchten Psycholog:innen auf.

Statt nur wie beim Gender Care Gap die Zeiten zu messen, musste eine Messung nach der Verantwortung her. Mit klarem Ergebnis: der Mental Load in den Familien wird von den Frauen getragen.

Pflegearbeit besser aufteilen

Ein Zustand, auf den laut Allmendinger auch die Politik achten müsse. Die Soziologin fordert, dass auch die Pflegearbeit besser unter den Geschlechtern aufgeteilt wird. „Wir müssen sehen, dass nur 45 Prozent aller Männer überhaupt Elternzeit nehmen, es braucht hier eine richtige Väterpolitik“, sagt sie.

Allmendinger schlägt daher vor, den Anreiz für eine ungleiche Verteilung von Erwerbstätigkeit abzuschaffen, wie etwa die kostenlose Mitversicherung und nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten wie Minijobs. Gleichzeitig sollten sich Männer und Frauen unbezahlte Tätigkeiten fair aufteilen.

„Es braucht schlichtweg eine Anerkennung dessen, dass wir in einer Tätigkeitsgesellschaft leben, in der ganz viele Aufgaben zu verrichten sind“, so Allmendinger. „Eine von diesen Aufgaben ist auch die Erwerbstätigkeit. Es ist eine wichtige, aber es ist eben nicht die einzige Aufgabe.“