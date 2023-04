Psychopharmaka der Zukunft? Ein paar LSD-Trips für die Gesundheit

Am Tag nach dem Trip ist der Psychiatrieprofessor Gregor Hasler erst einmal erschöpft. Dabei hat nicht er die psychedelische Droge LSD eingenommen, sondern nur einer seiner Probanden – viele sind Männer. Aber es dauert eben zwölf Stunden, bis die Person durch Sinnesillusionen, emotionale Rückschauen, Phasen des Einsseins und der Einsamkeit hindurchgereist ist.

Als furchterregendste Erfahrung ihres Lebens beschrieben Patienten die psychedelische Psychotherapie gegenüber dem Erfinder des Konzepts Matthew Johnson von der Johns Hopkins Universität. „Das will man nicht gleich wieder haben“, bekräftigt Hasler von der Universität Freiburg in der Schweiz. „Auch mir reicht das einmal pro Woche, weil ich oder meine Betreuer ja bei der Person bleiben müssen.“

Gregor Hasler ist einer von drei Dutzend Psychiatern in der Schweiz, die Psychedelika per Ausnahmeregelung vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit bei ausgewählten psychisch Erkrankten unter Aufsicht geben dürfen. Und auch in Deutschland ist die Forschung mit den Substanzen seit kurzem wieder angelaufen, nachdem das Thema über Jahrzehnte auf Eis lag. Die synthetische Droge LSD, die einem Pilzgift im Getreide ähnelt, Psilocybin, das in sogenannten „Magic Mushrooms“ vorkommt, und Meskalin aus dem Peyote-Kaktus gelten als mögliche Psychopharmaka der Zukunft.

Halluzinogener Rausch soll psychische Erkrankungen lösen

In den 1950er und 60er Jahren erforschten Psychiater psychedelische Substanzen schon einmal gegen verschiedene Seelenleiden, ehe diese zur Partydroge der Hippiebewegung wurden und schließlich in der Anlage 1 des Betäubungsmittelgesetzes landeten. Seit einigen Jahren erleben die Stoffe nun ein Revival. Der halluzinogene Rausch soll eine bestehende Traumatisierung oder Depression eingebettet in eine Psychotherapie lösen. Die Drogen werden zu diesem Zweck auch bei Angsterkrankungen oder zur Suchtentwöhnung erforscht.

Der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann hat 80 Jahren die Wirkung von LSD entdeckt. © dpa/Walter Bieri

Die größte Studie hierzulande leitet derzeit Gerhard Gründer, Psychiater am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Patient:innen mit einer unbehandelbaren chronischen Depression bekommen seit 2021 ein oder allenfalls zwei Mal Psilocybin oder ein Placebo. Gewöhnlich hat der Psychiater Mühe, Teilnehmende für Studien zu gewinnen.

Bei der sogenannten Episode-Studie indes rennen ihm Interessierte die Türen ein. Etwas mehr als hundert der 144 Proband*innen sind bereits dabei. „Der Hype ist größer als die wissenschaftlichen Daten es im Augenblick hergeben“, räumt er ein.

Diese Substanzen haben definitiv ein Potenzial. Sie bewirken aber auch keine Wunder. Gerhard Gründer, Psychiater am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim

Das Team erfasst eine Fülle von Daten: Es misst Veränderungen im Blut und studiert, ob Gene infolge des Wirkstoffs anders abgelesen werden. Hirnscans machen die Aktivierung des Gehirns zu verschiedenen Zeitpunkten sichtbar. In Bezug auf die Veränderungen im Kopf sei es die größte Studie weltweit, sagt Gründer. Das Personal prüft zudem die kognitiven Fähigkeiten und das Ausmaß an Depression, um die Wirksamkeit von Psilocybin zu erfassen.

Substanzen helfen nicht jedem

Gründers erster Eindruck ist verhalten optimistisch: „Diese Substanzen haben definitiv ein Potenzial. Sie bewirken aber auch keine Wunder. Sie helfen einigen und anderen gar nicht.“ Alles andere würde ihn allerdings auch überraschen, da die Betroffenen jahrelang unter einer chronischen Depression leiden und viele Therapieversuche hinter sich haben.

Psychedelika drängen mit der Verheißung in die Forschung, dass sie das Dilemma der Psychopharmaka überwinden könnten. Diese lindern bei manchen nach den ersten Wochen die Symptome einer Depression. Aber etwa 30 bis 40 Prozent der Menschen geht es trotz Medikamenten und Psychotherapie weiterhin nicht wirklich gut.

Psilocybin ist in Pilzen enthalten. Von einer Zulassung oder gar einem Sprung in die Regelversorgung sind alle Substanzen noch entfernt. © wikimedia

Die Datenlage zur Wirksamkeit der Psychedelika ist aber noch überschaubar. In Summe sind geschätzte zwei Dutzend randomisierte klinische Studien zu LSD und Psilocybin publiziert. Von einer Zulassung oder gar einem Sprung in die Regelversorgung sind alle Substanzen noch entfernt.

Die mit Abstand größte Studie erschien im November 2022 im New England Journal of Medicine. 233 Probanden mit einer behandlungsresistenten Depression bekamen entweder ein Placebo oder einmalig Psilocybin. Das britische Start-up Compass Pathways finanzierte die Untersuchung. In der höchsten Dosierung von 25 Milligramm gingen die depressiven Symptome, zu denen Niedergeschlagenheit und sozialer Rückzug gehört, bei 29 Prozent der Teilnehmenden zurück.

Effekte weit weniger stark als in vorherigen Studien

Die Ergebnisse sorgten einerseits für eine gewisse Ernüchterung. Die Effekte waren weit weniger stark als in den vorangegangenen kleineren Erhebungen. Andererseits begrüßen Befürworter des Konzepts der psychedelischen Psychotherapie, darunter das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, dass Compass Pathways nun trotzdem eine Zulassungsstudie in Angriff nimmt.

Gerhard Gründer, Leiter der Abteilung für Molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, an einem Magnetresonanztomograph. © dpa/Uwe Anspach

„Psychedelika wirken schnell. Das ist es, worauf sich alle stürzen“, sagt Franz Vollenweider, Psychiater an der Universität Zürich. Wirklich überraschend ist das aus pharmakologischer Sicht nicht, wenn doch die meisten Probanden den Trip als beeindruckendste Erfahrung ihres Lebens beschreiben. Ist es nicht sogar naheliegend, dass nach jeder Gipfelerfahrung, ob es die Besteigung des Mount Everest wäre oder der erste LSD-Trip, sich die Niedergeschlagenheit unter der tiefen Beeindruckung des Erlebnisses verflüchtigt?

Im Labor entstehen neue Synapsen

Die Forschung stellt sich solchen Grundsatzfragen einstweilen nicht. Vielmehr versucht sie die Seriosität der psychedelischen Psychotherapie mit biologischen Wirkmechanismen zu unterfüttern. In der Petrischale bilden Nervenzellen unter LSD und Psilocybin in kurzer Zeit und großer Zahl neue Zellfortsätze aus. Es entstehen neue Verknüpfungen zwischen den Zellen, Synapsen genannt.

„Psychedelika wirken massiv neuroregenerativ“, sagt Matthias Liechti, klinischer Pharmakologe vom Universitätsspital in Basel. Beachtlich sei das hohe Tempo, mit dem das passiert. Besonders der Hippocampus und der präfrontale Cortex, die für das Bewerten, Planen, Entscheiden und Handeln zuständig sind, sind von der Erneuerung betroffen. Er glaubt, das erkläre, warum manche Menschen nach dem Trip ganz neu auf ihr Leben schauen können. Zugleich könnte der Effekt aber genauso gut, Fehlwahrnehmungen der Realität erklären, die danach auftreten können.

Eine mehrjährige Studie des Psychiaters Torsten Passie von der Medizinischen Hochschule Hannover berichtet eine vertiefte Selbsteinsicht infolge des Trips und mystische Erlebnisse. Zugleich offenbarte sie, dass die Substanzen nicht unerhebliche Belastungen wie zeitweilige Angstzustände, Realitätsverkennungen und Wahnideen mit sich bringen. „Das mahnt zur Vorsicht“, so Passies Fazit.

Schon jetzt ist absehbar, dass die Psychedelika nicht allen Personen mit psychischen Krankheiten helfen können. Wenn sie „mental nicht so offen“ seien, wäre es nicht das Richtige, berichtet Hasler. Menschen, die sich bei jeder Sinnesillusion, etwa wenn die Wolken auf einem Bild wanderten, beunruhigt fühlten, kämen mit Psychedelika nicht gut zurecht.

Sie riefen nach dem Trip an und sagten, die Wolken auf ihrem Bild würden wieder wandern. Ob das nicht eine „Halluzinogene Wahrnehmungsstörung durch LSD“ – und damit eine bekannte Folgeerkrankung psychedelischer Drogen – sei? Hasler meint: „Das ist anstrengend.“