Der Nobelpreisträger und französische Entdecker des Aidserregers HIV, Luc Montagnier, ist tot. Der Mediziner starb im Alter von 89 Jahren, wie das Wissenschaftsministerium in Paris am Donnerstag mitteilte. Montagnier erhielt den Nobelpreis 2008 zusammen mit seiner Kollegin Françoise Barré-Sinoussi.

Beide hatten am Institut Pasteur in Paris das Immunschwächevirus Anfang der 1980er Jahre in Proben von schwer kranken Patienten isoliert. Die Entdeckung schuf auch die Voraussetzungen für moderne Aidsmedikamente.

Montagnier hatte sich lange mit dem US-Virologen Robert Gallo um die HIV-Entdeckung und Patente gestritten. Das Nobelkomitee ging aber davon aus, dass es als klar erwiesen angesehen werden könne, dass die Entdeckung in Frankreich gemacht worden ist.

Montagnier hatte das Patent für den ersten Aidstest ein halbes Jahr vor Gallo beantragt, der es jedoch eher vom US-Patentamt bewilligt bekam. Erst 1994 wurde der Streit beigelegt.

In den letzten Jahren machte Montagnier mit in der Wissenschaft umstrittenen Thesen von sich reden, die seinen früheren Ruf schwinden ließen. Er behauptete 2009 fälschlicherweise, in seiner eigenen Zeitung, dass DNA elektromagnetische Strahlung aussende.

Im Mai 2021 heizte er die Verbreitung falscher Informationen über Covid-19-Impfstoffe weiter an. Anfang des Jahres kritisierte er in einem Meinungsartikel im Wall Street Journal, zusammen mit dem Yale-Rechtsprofessor Jed

Rubenfeld, die Impfvorschriften des US-Präsident Joe Biden.

Auch dabei stütze er sich erneut auf wissenschaftliche widerlegte Behauptungen. Außerdem behauptete er beispielsweise, Forscher hätten das Corona-Virus absichtlich geschaffen - auch eine widerlegte Theorie. (Tsp,dpa)