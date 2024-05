Verdopplung bis 2050 befürchtet Wie gefährlich ist die Produktion von Plastik für das Klima? 

Bis Mitte des Jahrhunderts könnten sich die weltweiten Emissionen aus der Kunststoffproduktion verdreifachen und ein Fünftel des verbleibenden Kohlenstoffbudgets der Erde ausmachen. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende des Lawrence Berkeley National Laboratory, einer staatlichen Forschungseinrichtung der USA.

Die Herstellung von Kunststoffen war laut dem Bericht bereits 2019 für fünf Prozent aller globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Da sich die Kunststoffindustrie auf einem exponentiellen Wachstumspfad befindet, wird sich die Produktion bis 2050 voraussichtlich verdoppeln oder sogar verdreifachen.

Wie wird sich das auf die Bemühungen, die Klimaerwärmung zu stoppen, auswirken, und wie ernst ist das Problem? Drei Fachleute geben dazu eine Einschätzung.

Eine radikale Plastikwende ist notwendig

Henning Wilts leitet die Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut. Er sagt: Die Industrie alleine will und wird es nicht schaffen.

Die Art und Weise, in der Kunststoffe heute produziert und genutzt werden – aus Erdöl, mit extrem kurzer Nutzungsdauer, häufig schlecht recyclingfähig und damit am Ende der Nutzung überwiegend verbrannt oder verbuddelt – ist fundamental unvereinbar mit Zielen der Nachhaltigkeit; insbesondere mit Blick auf die erwartete Verdopplung der Produktionsmengen.

2,24 Gigatonnen CO₂ wurde im Jahr 2019 durch die Produktion von Plastik freigesetzt, so viel wie von 600 Kohlekraftwerken. Bis 2050 könnte die Zahl auf 6,8 Gigatonnen ansteigen.

Lineares Plastik belastet das Klima, Plastikabfälle verursachen Milliardenschäden insbesondere in Flüssen und Meeren, Mikroplastik verdreckt jeden Winkel des Planeten. Gleichzeitig werden wir viele der Sustainable Development Goals nicht ohne Kunststoffe erreichen – in vielen Teilen der Welt hängt die Wasserversorgung an billigen Einwegplastikflaschen; genauso ist eine sterile und gleichzeitig bezahlbare medizinische Versorgung nicht ohne Plastik vorstellbar.

Notwendig ist daher eine radikale Plastikwende: Eine Fokussierung auf die essenziellen Einsatzbereiche; der Aufbau von effizienten Mehrwegverpackungssystemen und eine globale Herstellerverantwortung. Den rechtlich verbindlichen Rahmen dafür muss der UN-Plastikvertrag setzen – die Industrie alleine will und wird es nicht schaffen.

Betrifft alle Industrie- und Lebensbereiche

Livia Cabernard leitet die Gruppe „Sustainability Assessment of Food and Agricultural Systems“ an der TU München. Sie sagt: Wir müssen unsere Konsumgewohnheiten ändern.

Derzeit überschreiten wir das zulässige CO₂-Budget für das Klimaziel ungefähr um das Zehnfache. Infolgedessen beansprucht die Plastikproduktion bereits heute fast die Hälfte unseres verbleibenden jährlichen CO₂-Budgets. Hauptgrund ist, dass nicht im geplanten Tempo auf erneuerbare Energien umgestellt wird.

Die Studie vom Berkeley Lab zeigt am Beispiel Plastik, dass, selbst wenn wir wie vereinbart auf Erneuerbare umstellen würden, dies wahrscheinlich nicht ausreicht, wenn wir nicht auch unsere Produktions- und Konsumgewohnheiten ändern. Dies gilt nicht nur für die Plastikproduktion, sondern auch für diverse andere Industrien. Wenn wir beispielsweise im gleichen Tempo wie bisher die Tropen abholzen, werden wir das Klimaziel alleine dadurch nicht erreichen.

Fazit: Angesichts unserer derzeitigen übermäßigen Emissionen im Vergleich zum Klimaziel müssen wir dringend die Umstellung auf erneuerbare Energien beschleunigen und zusätzlich weitere Maßnahmen einführen – im Plastiksektor sowie in allen Industrie- und Lebensbereichen und entlang der gesamten Lieferkette.

Kunststoff als CO₂-Quelle wird unterschätzt.

Andreas Köhler leitet den Bereich Produkte und Stoffströme am Öko-Institut e. V. in Freiburg. Er sagt: Es wäre keine sinnvolle Lösung, Kunststoffe pauschal durch Metalle oder Glas zu ersetzen.

Der Anstieg des Kunststoffverbrauchs verschärft die Klimarelevanz. Hinzu kommt die Abfallproblematik. Die Herstellung von Kunststoffen ist energieintensiv, und bei der Verbrennung von Kunststoffabfällen wird ebenfalls CO₂ freigesetzt.

Diese CO₂-Quelle wird meines Erachtens unterschätzt. Da weltweit viel Kunststoffabfall deponiert statt verbrannt wird, erfolgt die CO₂-Emission erst zeitverzögert.

Bei der Bewertung der Klimabilanz von Kunststoffen dürfen die Klimaauswirkungen möglicher Ersatzmaterialien allerdings nicht außer Acht gelassen werden: Werkstoffe wie Stahl und Aluminium oder Glas haben ebenfalls einen hohen Energieverbrauch bei der Herstellung und beim Recycling, da sie bei höheren Temperaturen verarbeitet werden.

Es wäre daher keine sinnvolle Lösung, Kunststoffe pauschal durch Metalle oder Glas zu ersetzen, auch wenn diese besser zu recyceln sind. Gerade im Verpackungsbereich kann eine CO₂-Einsparung vor allem durch eine Reduktion der Verbrauchsmengen erreicht werden. Eine Steigerung des Recyclings kann dazu einen Beitrag leisten, ist auch kein Königsweg, weil das Recycling ebenfalls Energie verbraucht.