Was die Fachleute erwarten und fordern Welche Wellen schlägt Corona 2023?

Die pandemische Phase von Corona ist vorbei, doch auch in der Endemie bleibt Sars-Cov-2 präsent.

Was das in den nächsten Monaten bedeutet und wo Forschungen und Maßnahmen nötig sind, erklären Fachleute verschiedener Disziplinen.

Immunologie und Impfungen

Andreas Radbruch, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin

Ich erwarte, dass die Immunität gegen schwere Krankheitsverläufe durch Infektions- oder Impf-induzierte Serumantikörper anhält und nicht aufgefrischt werden muss. Es geht dabei nicht um ,neutralisierende, Antikörper, sondern um Antikörper, die die Viren erkennen, verklumpen und für die Eliminierung markieren. Das heißt, es werden keine flächendeckenden ,Booster‘-Impfungen gegen Sars-Cov-2 oder neue Varianten nötig sein.

Immer noch sterben täglich Menschen an oder mit Covid-19. Es ist erstaunlich, dass nicht schon neue Behandlungskonzepte entwickelt und eingesetzt werden, die die molekulare Basis der ,Vulnerabilität‘ bestimmter älterer Menschen berücksichtigen. Es geht hier etwa um erworbene Immunschwächen durch Autoantikörper gegen Typ-1-Interferone und die molekulare Ursache dafür, dass das Virus teilweise die Immunantwort aushebeln kann.

Wir wissen inzwischen sehr genau, wie das funktioniert. Diese Befunde haben aber bisher nicht den Weg in die Praxis gefunden.

Hoffentlich wird 2023 das Jahr einer präziseren medizinischen Definition von ,Vulnerabilität‘, mit maßgeschneiderten vorbeugenden und therapeutischen Behandlungskonzepten.

Ich hoffe auch, dass das Jahr eine Klärung bringt, ob in der Folge der Infektion neue chronische, durch Antikörper vermittelte Autoimmunerkrankungen auftreten, die besonders schwer zu behandeln sind – oder ob es sich bei den Befunden dieser Art „nur“ um vorübergehende Begleiterscheinungen einer laufenden Immunreaktion handelt.

Mehr Einschätzungen Insgesamt 19 Experten hat das Science Media Center befragt. Hier haben wir die wichtigsten Aussagen zusammengefasst und im Sinne der Verständlichkeit einzelne Zitate redaktionell bearbeitet. Eine ungekürzte Version, in der alle Befragten zitiert sind, finden Sie hier.

Christine Falk, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie

Die Omikron-Varianten können es zwar trotz Impfung schaffen, durch die lokale Abwehrfront im Nasen-Rachen-Raum zu schlüpfen und Menschen zu infizieren. Aber danach greift die sogenannte systemische Immunantwort, die eine Ausbreitung des Virus im Körper verhindert.

Eine Frage stellt sich bezüglich des möglichen Einflusses einer gegebenenfalls wiederholten Infektion auf die Immunkompetenz für die Zukunft: Aus verschiedenen Studien zeichnet sich nämlich ab, dass Sars-Cov-2-Infektionen, vor allem ohne vorherige Impfung, deutliche Spuren auch nach leichten Verläufen im Immunsystem hinterlassen.

Daher sollte man in den nächsten Monaten auch im Blick behalten, wie schnell und gut sich die immunologische Fitness (Immunkompetenz) wieder einpendelt.

Es darf nicht unterschätzt werden, dass wir mit Long Covid vor einer weiteren großen Herausforderung stehen. Carmen Scheibenbogen, Immundefekt-Ambulanz und Institut für Medizinische Immunologie, Charité Berlin

Julian Schulze zur Wiesch, Sektion am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Bei Infektionen – auch Durchbruchinfektionen – von älteren Personen mit besonderen Risikofaktoren wird weiterhin zu selten frühzeitig eine antivirale Therapie begonnen. Langfristig müssen wir Impfempfehlungen für die nächste Wintersaison und die nächsten Jahre entwickeln.

Da vermehrt Infektionen und Reinfektionen und somit Antigen-Kontakte gar nicht erfasst werden, wird es gar nicht so leicht sein, eine solche Empfehlung zu formulieren. Werden wir immunologische Tests entwickeln können, die die bestehende Immunität oder eine Notwendigkeit für eine weitere Booster-Impfung auch bei den neuen zirkulierenden Varianten besser einschätzen können?

Infektiologie

Clara Lehmann, Infektionsschutzzentrums und Post-Covid-Ambulanz der Uniklinik Köln

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Covid-19 uns auf lange Sicht begleiten wird und dass es sehr unterschiedliche Szenarien gibt, wie sich Krankheit und Virus weiterentwickeln könnten.

Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass es sehr wahrscheinlich zu einem erneuten Überspringen eines Virus aus dem Tierreich kommen wird.

Das Virus wird wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit weiter zirkulieren und zu regelmäßigen Ausbrüchen führen. Wir müssen uns überlegen: Wie impfen wir weiter? Das ist eine wichtige Frage, die bislang noch nicht geklärt ist. Dazu ist es wichtig, die Immunantwort langfristig in verschiedenen Gruppen (Ältere, Menschen mit Immundefizienz, Kinder etc.) zu beobachten, aber ebenso die Virusevolution.

Wir müssen überlegen, welche antiviralen Mittel wann eingesetzt werden sollten. Darüber hinaus müssen wir die Entwicklung von Sars-Cov-2 stetig beobachten, uns auf kommende Pandemien vorbereiten und uns auch überlegen, wie man besser informieren oder wie die Bevölkerung geschult werden kann.

Corona hat die Frage nach Viruserkrankungen als Auslöser neurodegenerativer Erkrankungen befeuert. Paul Lingor, Klinik für Neurologie, Klinikum rechts der Isar der TU München

Christian Bogdan, Mikrobiologisches Institut des Universitätsklinikums Erlangen

Trotz der großen Erfolge mit den mRNA-Impfstoffen benötigen wir weitere immunologische Grundlagenforschung und klinische Forschung zu deren Wirkungen. Es ist höchste Zeit, endlich zu den etablierten Grundregeln jeglicher Infektionsdiagnostik zurückzukehren und zum Beispiel die sinnfreie Untersuchung von klinisch symptomlosen Personen mittels Antigentests zu beenden.

FFP2-Masken sollten – wie schon immer von Krankenhaushygienikern gefordert – nur dort eingesetzt werden, wo es wirklich angeraten ist, nämlich beim Umgang mit Patienten, bei denen eine gravierende Atemwegsinfektion vermutet wird oder nachgewiesen wurde.

Stationäre Betreuung und Intensivmedizin

Peter Galle, Medizinische Klinik und Poliklinik und COVID-19-Station der Universitätsmedizin Mainz

Bei der Akutbehandlung von Covid-19-Patienten wird es sicher weiter Fortschritte geben, aber diese Behandlung wird sich nicht wesentlich verändern. Wir können heute schon die Virusvermehrung effektiv hemmen und passiv immunisieren. Bei der Diagnose und Behandlung von Langzeitfolgen müssen wir verstärkt individuell und symptomorientiert vorgehen.

Christian Karagiannidis, ECMO-Zentrum und Pneumologie und Intensivmedizin Klinikum Köln-Merheim

Bei der akuten Covid-19-Infektion gibt es so viele Behandlungsmöglichkeiten wie bei kaum einer anderen Viruserkrankung der Atemwege – durch eine einmalige, weltweite Forschungsleistung in den vergangenen drei Jahren. Wir werden aber weiterhin schwere Infektionen bei Immunsupprimierten sehen.

Wichtig ist jetzt die Vorbereitung für zukünftige Ereignisse. Ich halte Frühwarnsysteme für aktuelle und zukünftige Viren und deren Varianten über Corona hinaus für essenziell. Wir benötigen dringend mehr Informationen, wie viele PatientInnen mit welcher Infektion hospitalisiert werden. Zudem wichtig ist der Ausbau der Überwachung durch das RKI. In beides sollte viel investiert werden, und zwar ausschließlich mit automatisierter Datenausleitung.

Long Covid und Post Covid

Carmen Scheibenbogen, Immundefekt-Ambulanz und Institut für Medizinische Immunologie, Charité Berlin

Es darf nicht unterschätzt werden, dass wir mit Long Covid vor einer weiteren großen Herausforderung stehen. Etwa zehn Prozent leiden nach Covid-19 unter anhaltenden Symptomen.

Bei etwa der Hälfte halten Beschwerden nach drei Monaten an. Bei diesem „Post Covid Syndrom“ (PCS) besteht häufig auch eine Belastungsintoleranz, die zu einer Verschlechterung der Symptome bereits nach leichten Aktivitäten führt und Alltag und Beruf zu einer Herausforderung macht. Die am stärksten Betroffenen leiden häufig an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom (ME/CFS), einer komplexen und stark behindernden Erkrankung mit oft ebenfalls viraler Ursache, an der auch schon vor der Pandemie geschätzt 250.000 Menschen erkrankt waren.

Solange kurative Therapieansätze fehlen, ist das Ziel die Verbesserung der symptomorientierten Behandlung. Erkrankte sollten an spezielle Ambulanzen oder Praxen überwiesen werden können, die jedoch bislang unterfinanziert und oft nur einseitig ausgerichtet sind und lange Wartezeiten haben. Eine auf PCS spezialisierte Rehabilitation wäre sinnvoll. Eine hohe Flexibilisierung der Arbeit sollte viele der meist jüngeren Patienten im Berufsleben halten.

Auf Grundlage der Befunde zu den wahrscheinlichen molekularen Mechanismen bei PCS sollte eine rasche Prüfung von bereits verfügbaren Medikamenten, die an diesen ansetzen, in klinischen Studien erfolgen.

Neurologie

Paul Lingor, Klinik für Neurologie, Klinikum rechts der Isar der TU München

Wir werden wohl erst in einigen Jahren sehen, welche Auswirkungen die Pandemie auf das Auftreten neurodegenerativer Erkrankungen gehabt hat. Corona hat die Frage nach Viruserkrankungen als Auslöser neurodegenerativer Erkrankungen befeuert.

Peter Berlit, Deutsche Gesellschaft für Neurologie

Bezüglich der neurokognitiven Beeinträchtigungen nach Covid sind weitere bildgebende und laborchemische Untersuchungen erforderlich. Veränderungen am Gehirn, autoimmune, Stoffwechsel und psychosomatische Folgen müssen konsequent weiter erforscht werden.

Wir benötigen Biomarker, die eine saubere Zuordnung von einzelnen Beschwerden nach Covid zu entsprechenden Veränderungen erlauben. Und natürlich müssen Therapieoptionen wissenschaftlich erarbeitet und überprüft werden.

Kinder- und Jugend-Psychologie

Ulrike Ravens-Sieberer, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Kinder und Jugendliche sind wieder psychisch stabiler, seitdem es keine pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen mehr gibt und sie ihren Alltag mit Schule und Hobbys wiederhaben. Ihre Lebenszufriedenheit ist jedoch nicht wieder auf dem Niveau wie vor Corona – immer noch leidet jedes vierte Kind unter psychischen Auffälligkeiten.

Während die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit abgenommen haben, rücken neue Krisen wie der Krieg in der Ukraine, Inflation sowie Energie- und Klimakrise in den Vordergrund. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf, belasteten Kindern und Jugendlichen zu helfen, damit sie psychisch wieder gesund werden und im späteren Erwachsenenleben keine Langzeitschäden entwickeln.

Die Kinder brauchen Ressourcen und Strategien, damit sie für künftige Krisen gewappnet sind. Diese Aufgabe können wir nicht den Kindern und ihren Familien überlassen, dies ist eine gesellschaftliche Aufgabe.

Clara Jacobi, Angewandte Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum Dresden

Die Familie gewann während der Kontaktbeschränkungen als Einflussfaktor an Bedeutung. Bestehende psychische Belastungen, wie etwa eigene Kindheitstraumata sowie große innerfamiliäre Sorgen aufgrund der Risiken durch Covid-19, erhöhten die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen. Eine Etablierung von Routinen und eine gute innerfamiliäre Bindung konnten auf der anderen Seite als Ressource dienen.

Gleichzeitig hat die Pandemie aber auch die Bedeutung weiterer sozialer Beziehungen während der Kindheit betont. Auch Gleichaltrige und Außerfamiliäre sind eine wichtige Ressource. Insofern ist eine gesellschaftliche Diskussion über den Stellenwert einer erweiterten Bezugsgruppe angebracht, die auch in Krisenzeiten in Anspruch genommen werden kann.

Psyche bei Erwachsenen

Christoph Benke, Klinische Psychologie, Experimentelle Psychopathologie und Psychotherapie, Universität Marburg

Ein Großteil der Menschen hat Widerstandsfähigkeit und Anpassung an die Covid-19-Pandemie gezeigt. Bestimmte Personengruppen aber scheinen unverhältnismäßig stark beeinträchtigt worden zu sein. Frauen sowie Jugendliche und jüngere Erwachsene zeigten einen stärkeren Anstieg psychischer Probleme.

Wichtige Forschungsfragen mit nahendem Ende der Pandemie sind: Wie verändert sich die psychische Gesundheit nach der Covid-19-Pandemie, wird ein Vor-Krisen-Niveau erreicht? Welche Personen zeigen weiterhin hohe psychische Belastung oder gar eine weitere Verschlechterung trotz Reduktion der Fallzahlen und der einhergehenden Maßnahmen?

Wie können Behandlung und Präventionsangebote auch mithilfe neuer Technologien verbessert und allen Menschen zugänglich gemacht werden, um langfristig mögliche negative Folgen der Pandemie und zukünftiger Krisen für die psychische Gesundheit zu reduzieren?

