Dass das Muster begrenzter Vielfalt bei Gesten immer wieder auftritt, ist vielleicht zunächst nicht sonderlich überraschend. Schließlich verfügen Menschen überall auf der Welt über dasselbe körperliche Rüstzeug: Unsere Hände, Arme und Köpfe sind gleich und sie strecken, beugen und drehen sich in derselben Weise. Wir denken ähnlich, das heißt, wir tendieren dazu, auf die dieselben Dinge aufmerksam zu werden. Und wir haben alle dieselben Kommunikationsprobleme: Wir müssen Aufmerksamkeit erzeugen, Missverständnisse korrigieren und Fragen stellen. Aber wir sind auch kulturelle Wesen. Wir sind unermüdliche Erfinder und wir ahmen nach, was andere um uns herum tun. So entsteht und verbreitet sich Neues.

Streng genommen kann man also nicht sagen, das Gesten „in allen bewohnbaren Gegenden“ der Welt gleich sind – obwohl sie es viel stärker sind, als manche behauptet haben. Und genau genommen ist das ohnehin nur eine Vorstellung von der Geste als Universalsprache. Eine andere ist, dass Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, aber kommunizieren müssen, das besser können, wenn sie ihre Hände und nicht ihre Stimmen nutzen.

In einer Studie haben Wissenschaftler Menschen die Aufgabe gestellt, sich auf verschiedenen Wegen über bestimmte Themen zu verständigen, über Gefühle (zum Beispiel Hunger), über Handlungen (zum Beispiel Flucht) und über Dinge (zum Beispiel Obst) – und zwar ohne dabei eine herkömmliche Sprache zu verwenden. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, entweder nur Gesten, nur Töne oder eine Kombination aus beidem zu verwenden. Die Ergebnisse waren eindeutig. Diejenigen, die das Spiel nur mit Gesten spielten, verständigten sich viel effektiver, als jene, die nur Töne verwendeten. Töne und Gesten zu kombinieren, half auch nicht wirklich weiter.

Visuelle Körpersprache verständlicher als Vokalkommunikation

Wie kann man diesen Vorteil der Geste erklären? Wenn Menschen etwas bezeichnen wollen, haben sie im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Sie können direkt darauf zeigen. Sie können versuchen zu zeigen, wie es aussieht. Oder sie können einfach eine Konvention nutzen, eine Abmachung, die besagt: Wenn ich meine Hände so oder so forme oder diese oder jene Tonabfolge verwende, dann weißt du, was ich meine. Das kommt natürlich nicht infrage, wenn man ein Entdecker des 16. Jahrhunderts ist. Also muss man auf etwas zeigen oder etwas beschreiben. Visuelle Körpersprache ist direkter und verständlicher als Vokalkommunikation – oder kann es zumindest sein. Das heißt aber nicht, dass jede Kommunikation über dieses Medium auch vollkommen verständlich ist.

Gesten zeigen auch Kulturen als geheimnisvolle Inseln

Die Idee von der universellen Sprache der Gestik ist uralt, intuitiv und alles in allem nicht falsch. Richtig ist, dass viele Gesten kulturell geprägt sind. Gleichwohl ist richtig, dass viele Gesten überall auf der Welt ähnlich sind. Sie sind das Produkt von Menschen mit einem ähnlichen Verstand, mit ähnlichen Körpern und ähnlichen Kommunikationsproblemen. Was auch immer die Verdienste der Idee der universellen Sprache sind – diese Idee wird nicht verschwinden. Sie ist Teil eines endlosen Tauziehens romantischer Ideale: einerseits der Idee, dass alle Menschen überall gleich sind, andererseits der Vorstellung, dass jede Kultur eine geheimnisvolle Insel sei. Beide Ideen haben etwas für sich, aber keine ist völlig richtig.

Kensy Cooperrider ist Kognitionswissenschaftler. Er lehrt an der University of Chicago. Dieses Essay erschien zuerst in "Aeon", einem englischsprachigen Online-Magazin für Wissenschaft, Philosophie und Ideen. Aus dem Englischen übersetzt von Anna Sauerbrey und Anna Thewalt.