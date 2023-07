Wer den Klimawandel am meisten vorantreibt Die schlimmsten Verschmutzer sind die Reichen

In wenigen Monaten findet in Dubai die 28. Weltklimakonferenz statt. Ob das Format dabei helfen kann, den Klimawandel einzudämmen, ist umstritten – zumal der Präsident des Gipfels kein Geringerer ist als der Chef des nationalen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate, die bei den klimaschädlichen Emissionen pro Kopf weltweit an zweiter Stelle stehen.