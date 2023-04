Zäsur und Zeitenwende Der Umbruch von 2022

Kaum ein Schlagwort hat sich in der letzten Zeit so etabliert wie die Rede von der Zeitenwende, und es erscheint uns selbstverständlich, dass wir eine historische Zäsur durchleben. Doch diese Eindeutigkeit ist trügerisch. Epocheneinschnitte sind in Wahrheit schwer zu fassen. Sie sind selten total, sondern meist nur für bestimmte Regionen, Milieus, Gemeinschaften, Gruppen bestimmend.