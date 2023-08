Zwischen Campus und Kaserne Jubiläum mit Zwischentönen an den Universitäten der Bundeswehr

Die Universitäten der Bundeswehr feiern Geburtstag: Am 1. Oktober 1973 nahmen die beiden Standorte in Hamburg und München ihren Lehrbetrieb auf. Doch es ist nicht nur das Jubiläum, das zum Rückblick einlädt. Zu ihrem 50. Geburtstag finden sich die beiden Universitäten in einer veränderten Weltlage wieder. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird auch hierzulande wieder stärker über die Bundeswehr diskutiert – und über die Verankerung des Militärs in der Gesellschaft. Welche Rolle können und sollen dabei die Universitäten der Bundeswehr spielen?