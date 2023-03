Wuchernde Ausstellung im Dresdner Lipsiusbau Rauschmittel für die Augen

Spoiler Alert: Sie könnten sich fühlen, als stünden Sie unter Drogen. Doch weit gefehlt, die Ausstellung „Alle Macht der Imagination“ im Lipsiusbau der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ruft auch bei völlig nüchternen Besucher*innen psychedelische Phänomene hervor. Das von Jiří Fajt und ingesamt 51 Künstler*innen verordnete Rauschmittel heißt, wie auf der kuratorischen Packungsbeilage aufgeführt, schlicht „Vorstellungskraft“.

Der tschechische Kurator, bis 2019 Generaldirektor der Prager Nationalgalerie, verschreibt dem Ausstellungsraum auf der Brühlschen Terrasse übrigens nicht zum ersten Mal eine massive Dosis Kunst aus seinem Heimatland. Seine monografische Schau des surrealistisch operierenden Künstler*innenpaars Jan & Eva Švankmajer Anfang 2020 war bereits spektakulär – leider bekam sie in den Wirren des ersten Virusjahrs nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit.

Doch zumindest Jan Švankmajer ist mit seinem animierten Dauerbrenner „Möglichkeiten des Dialogs“ von 1982 und einigen gewohnt bizarren Objekten wieder mit dabei. Um diese Filmprojektion herum gruppiert sich im Untergeschoss eine raumfüllende Collage aus Möbeln, Kunstwerken, kleinen Sammlungen, Drucksachen und Malutensilien. Selbst eine antike Bettpfanne fehlt nicht in dieser scheinbar entgleisten Wohnsituation von Martin & David Koutecký .

Das Duo feiert hier das Lebenswerk des, wie sie behaupten, „avantgardistischen Malers Žloutek“ ab, egal ob jener inspirierte Horder von Gegenständen jemals existierte. Während eine gewisse, im besten Sinne tschechische Verschmitztheit, zum Programm gehört, schickt uns der obskure Žloutek bereits in die richtige Spur. Denn der Aufstieg in den Hauptraum zeigt, hier wird die gesamte tschechische Avantgarde des 20. Jahrhunderts gefeiert, garniert mit zeitgenössischen Positionen.

Zunächst erscheint es, als wäre die gesamte Präsentation auf Überwältigungsmodus geschaltet: das „Blatt der Drohne“ (2016) von Jakub Nepraš füllt effektvoll die Eingangszone und weist den Weg zu zwei nicht minder gewaltigen Werken von Krištof Kintera und Magdaléna Jetelová. Kinteras blinkender Dschungel aus Leuchtmitteln freilich besitzt nicht den subtilen Humor seiner gewohnten, minimalistischen Gimmicks, erfüllt aber seinen unterhaltsamen Zweck.

Zur Ausstellung

Dresden, Kunsthalle im Lipsiusbau, bis 9.7.2023.

Begleitend zur Ausstellung und dem Kunstfestival „Tschechische Saison in Dresden“ erscheint der Katalog „Alle Macht der Imagination!“ in deutscher und tschechischer Sprache. Herausgegeben von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig sowie Jiří Fajt, Jan Šicha und Susanne Jaeger. 488 Seiten, 38 €.