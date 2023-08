Wunschkind Bindung

Bindung wird beschrieben als ein imaginäres emotionales Band, welches zwei Menschen auf spezielle Art und Weise miteinan­der verbindet und selbst über Raum und Zeit hinweg bestehen bleibt. Laut John Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, werden alle Babys dieser Welt mit einer genetisch in ihnen veran­kerten Bereitschaft, sich eine Bindungsperson zu suchen, geboren. Denn nur, wenn es dem Kind gelingt, einen (erwachsenen) Men­schen davon zu überzeugen, sich um sein Wohlergehen zu küm­mern, kann es überleben.

Schon die Kinder unserer urzeitlichen Vorfahren haben Bindungsverhalten wie Weinen, Anklammern und Nachlaufen gezeigt, um beim Weiterziehen der Horde nicht zurückgelassen zu werden. Das Aussenden von Bindungssignalen war und ist eine bedeutende Überlebensstrategie für unsere Kinder, die aufgrund ihrer physiologischen Unreife bei der Geburt nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen oder zumindest ihren Müttern hinterherzulaufen, wie es beispielsweise Jungpferde tun.

Die Wunschkind-Autorinnen Dieser Text ist ein Auszug aus dem gerade erschienen neuen Buch von Katja Seide und Danielle Graf: „Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Babys verstehen und gelassen begleiten“ (Beltz, 416 Seiten, 22 Euro). Es ist das vierte Buch der Wunschkind-Reihe. Zusammen schreiben sie auch den Blog „Das gewünschteste Wunschkind aller ­Zeiten treibt mich in den Wahnsinn«, der über 50 Millionen Zugriffe verzeichnet. Auch mit ihrem gleichnamigen Podcast und ihren Bilderbüchern erreichen sie viele Familien.

Ist Bindung einmal aufgebaut, verkörpert sie auch das uneinge­schränkte Vertrauen darauf, dass ein anderer Mensch uns schützen und umsorgen wird. Mit dieser Anlage zum Vertrauen werden wir Menschenkinder geboren. Wir kommen mit einem positiven, zu­versichtlichen Blick auf unsere Welt auf die Welt. Die Bindungs­person, die ein Baby schließlich unbewusst wählt, muss nicht mit ihm verwandt sein – es sucht sich schlicht und ergreifend dieje­nige Person heraus, die sich am verlässlichsten und am feinfüh­ligsten um seine grundlegenden Bedürfnisse kümmert.

Feinfühlig­keit erklären wir gleich noch genauer, aber kurz gesagt bedeutet es, die Signale des Babys richtig zu decodieren und zeitnah dar­auf einzugehen. Nicht nur Hunger, Müdigkeit, Schmerz und eine volle Windel werden von dem kleinen Menschlein zur Sprache gebracht, vielmehr geht es auch um Körperkontakt, Wärme und Schutz. Eltern von Neugeborenen oder andere dem Kind nahe­stehende Menschen müssen zunächst durch Versuch und Irrtum herausfinden, was sein Weinen, Jammern, Knötern und Schreien zu bedeuten haben.

Zu Beginn ist das Team Familie natürlich noch nicht eingespielt. Das macht aber nichts! In einem Wechselspiel zwischen Eltern und Kind lernen beide Seiten, die Signale siche­rer zu entschlüsseln. Schon nach ein paar Wochen gelingt es den meisten Bindungspersonen, anhand von kleinen Körpersignalen oder der Stimmlage des Weinens zu erkennen, ob das Baby müde oder hungrig ist, ob es sich langweilt oder frustriert ist, weil es gern etwas greifen möchte, das aber noch nicht schafft. Je besser diese Decodierung klappt, desto stärker wird das Band der Bindung zwi­schen Eltern und Kind.

Die Wunschkind-Kinderbücher Neben den Erziehungsratgebern haben Danielle Graf und Katja Seide auch noch vier Kinderbücher geschrieben, die sich mit typischen oder besonderen Situationen im Leben eines Kindes beschäftigen, das neuste heißt: „Ab nach Hause, Luca“ (Beltz, 22 Seiten 11 Euro). Katja Seide hat drei Kinder, ist ausgebildete Sonderpädagogin und arbeitet an einer Grundschule in Brandenburg. Mit ihrer ­Familie lebt sie in Berlin. Die Rechtsökonomin Danielle Graf ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Wandlitz. gewuenschtestes-wunschkind.de

Ein Kind kann an mehrere Personen gebunden sein, aber nicht an unendlich viele. Die Bindungsbeziehungen sind nicht immer gleichrangig. Bei den meisten Kindern kann man eine eindeuti­ge Hierarchie im Aufsuchen der Bindungspersonen bei Stress und Angst erkennen.

Zunächst aber bindet sich ein Baby an eine Hauptperson – normalerweise ganz klischeehaft an die Mutter, da sie sich in den meisten Familien am stärksten kümmert. Sie wird dann Bindungsperson Nummer eins, oder primäre Bindungsperson. In dieser Position kann sie das Baby in Stresssituationen am besten beruhigen und wird bei angstvollen oder schmerzhaften Erfahrungen vom Kind bevorzugt.

Dieser Hauptbindungsperson untergeordnet sind andere Bindungsbeziehungen, beispielsweise zum Vater, zur Co-Mutter, zu den Geschwistern, zu den Großeltern oder der Tagesmutter. Im normalen Alltag ist es erst einmal egal, wo genau die anwesende Bindungsperson auf der Bindungshierarchie steht. In Situationen, die für das Baby angenehm und entspannt sind, reicht die Sicherheit dieses emotionalen Bandes allemal aus.

Gerät das Baby jedoch in Stress, lässt es sich von sekundären Bindungspersonen zwar durchaus beruhigen, wenn die Hauptbindungsperson nicht zur Verfügung steht – es dauert jedoch etwas länger. Trotzdem sind diese sekundären Bindungen für das Kind wichtig und sollten unbedingt unterstützt werden. Dass das Beruhigen länger dauert, bedeutet nicht, dass es dem Kind auf ihrem Arm schlechter geht als auf dem Arm der Bindungsperson Nummer eins, aber es liegt in der Natur von Bindung, dass ein Baby in solchen Situationen immer die primäre Bindungsperson bevorzugen wird.

Manchmal machen junge Eltern den Fehler, Bindungspersonen auf den unteren Positionen der Bindungshierarchie zu wenig Bindungszeit mit dem Baby zu geben, eben weil das Baby schneller anfängt, bei ihnen zu weinen. Es gibt Väter, die das Baby sofort an die Mutter abgeben, wenn es anfängt, unruhig zu werden, und Mütter, die ihrerseits das Baby niemandem anvertrauen, aus Angst, dass es weinen könnte.

Leider ist das ein sich selbst verstärkender Kreislauf: Je weniger Zeit die anderen Personen zum Bindungsaufbau haben, desto stärker protestiert das Baby, wenn es bei ihnen sein soll. Solange diese Bindungspersonen feinfühlig reagieren und die Bedürfnisse des Babys nicht absichtlich ignorieren (zum Beispiel um es zu erziehen), darf die Bindungsperson Nummer eins sich gern so weit zurückziehen, dass die anderen eine Chance zum Bindungsaufbau haben.

Grundsätzlich gilt: Je mehr sich die anderen Bindungspersonen um das Baby kümmern und auf seine Bedürfnisse eingehen, desto näher kommen sie der Bindungsposition Nummer eins. In manchen Familien, in denen sich die Eltern paritätisch kümmern, bemerkt man keinen Unterschied in der Bindungsposition der beiden Elternteile.

Wie Bindung entsteht

Wird ein Baby geboren, ist es den Eltern zunächst einmal „fremd“, das heißt, seine individuellen Vorlieben, sein Charakter, sein Temperament, seine genetischen und konstitutionellen Dispositionen, seine sensorischen, geistigen und motorischen Anlagen, der Grad seiner Erregbarkeit sind den Eltern noch nicht bekannt. Elterliche Feinfühligkeit besteht also zunächst einmal darin, alle Annahmen und Wünsche, die auf das Baby im Bauch projiziert wurden, loszulassen. Das Baby kommt als eigenständige Person auf die Welt, und es gilt, diese vorurteilsfrei kennenzulernen. Nur wenn die Eltern diesen Fakt innerlich anerkennen, können sie wirklich feinfühlig auf ihr Kind eingehen: Die Eltern haben das Befinden des Babys etwa immer im Blick, selbst wenn sie sich gerade um etwas anderes kümmern. Das heißt, sie haben keine zu hohe Wahrnehmungsschwelle, was die »leisen« Signale ihres Kindes angeht.

Die Eltern reagieren prompt auf die Bedürfnisse ihres Babys und geben dem Baby genau das, was es braucht. .

Eine der häufigsten Schwierigkeiten, die junge Elternpaare an uns herantragen, ist, dass ein Elternteil vermeintlich vom Baby abgelehnt wird. Das hat häufig mit der Bindungshierarchie zu tun hat, in der aufgrund der gelebten Familiensituation die sekundären Bindungspersonen in stressigen Situationen scheinbar abgelehnt werden. Sekundäre Bindungsperson zu sein, ist kein persönliches Versagen, sondern natürlicher Teil einer Beziehung zum Kind. Manchmal rutscht ein Elternteil allerdings deshalb auf eine niedrigere Bindungsposition, weil er auf eine bestimmte Art und Weise erziehen möchte. Oft möchte dieser Elternteil nicht bindungs- und bedürfnisorientiert handeln, weil er das als zu verwöhnend und zu wenig erziehend einstuft. Stattdessen möchte dieses Elternteil lieber den gut bekannten Weg der alten Erziehung gehen: meist so, wie er selbst erzogen wurde. Dagegen gibt es nicht viel einzuwenden – selbstverständlich entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihre Kinder erziehen wollen. Lassen Sie uns aber erklären, warum Ihre Entscheidung dazu führt, dass Ihr Kind Sie im Moment scheinbar ablehnt.

Die alte Erziehung ignorierte die meisten Bedürfnisse von Kindern absichtlich, weil damals gedacht wurde, man müsse schon den allerkleinsten Babys Dinge an- und abgewöhnen, um sie zu guten Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Es kann also dazu kommen, dass ein Elternteil, der »so wie früher« erziehen möchte, die Bedürfnisse des eigenen Babys nicht erkennt oder absichtlich nicht erfüllt, obwohl er selbstverständlich das Beste für sein Kind möchte. In Reaktion auf das Nichterkennen oder Nichtbeantworten seiner Bedürfnisse wendet sich das Baby unbewusst dem anderen Elternteil zu, welcher bindungs- und bedürfnisorientiert handelt oder es zumindest versucht. Dementsprechend weint das Kind, wenn es von dem weniger feinfühlig agierenden Elternteil versorgt wird. Diese offensichtliche Ablehnung des nicht bedürfnisorientiert erziehenden Elternteils könnte diesen so kränken, dass er sich aus Trotz vom Kind zurückzieht. »Wenn du nichts mit mir zu tun haben willst, will ich auch nichts mit dir zu tun haben!« Oder dass er dem anderen Elternteil vorwirft, das Kind mit dieser Art von Erziehung zu verwöhnen und damit das schlechte Verhältnis zwischen ihm selbst und dem Baby zu verursachen. So verschlechtert sich nicht nur das Verhältnis zwischen Baby und Elternteil, nein, auch die Partnerschaft gerät unter Druck. Nicht selten trennen sich diese Elternpaare am Ende sogar.

Ein Weg aus diesem Teufelskreis ist, sich seine negativen Glaubenssätze bewusst zu machen und an ihrer Überwindung zu arbeiten. Für den Anfang empfehlen wir die Bücher Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl und Kind, du machst mich wahnsinnig von Bastian Willenborg. Beide behandeln das Thema Glaubenssätze intensiv. In Stefanie Stahls Buch geht es verstärkt um die Auswirkung von Glaubenssätzen auf Partnerschaften, in Bastian Willenborgs um die Auswirkung auf die Eltern-Kind-Beziehung. Hilfreich an beiden Büchern ist, dass es Reflexionsfragen und Übungen gibt, mit denen man selbstständig versuchen kann, alte Muster und Glaubenssätze aufzulösen. Das ist ein guter erster Schritt.

Hinzu kommt: Kinder haben an sich kein Problem mit unterschiedlichen Regeln oder unterschiedlich strengen Elternteilen. Natürlich können klare Regeln, Konsequenzen für unangebrachtes Verhalten und die unangefochtene Autorität eines Elternteils funktionieren, ohne dass sich die Kinder exklusiv dem anderen Elternteil zuwenden. Der Trick dabei ist, trotzdem die Bedürfnisse des Kindes zu beachten und nicht anzunehmen, es würde etwas Bestimm

tes tun, um »seinen Willen durchzudrücken«. Die Bedürfnisse zu sehen und immer feinfühlig und prompt zu reagieren, ist das Geheimnis hinter einer guten Beziehung zu seinem Kind. Konsequent und streng kann man dabei trotzdem sein – nicht im ersten Babyjahr natürlich, ich denke, das ist Ihnen klar. Im ersten Jahr braucht niemand streng mit einem Baby zu sein. Das kommt ja gerade erst an auf unserer Erde, und wir wollen doch, dass es die Welt als guten Ort verinnerlicht. Wir dürfen es nach Herzenslust verwöhnen, bekuscheln, umsorgen und bespielen. Alles darf sich leicht und schön anfühlen, wenn Sie mit Ihrem Baby zusammen sind.