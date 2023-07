Zum Geburtstag Happy Birthday, Freie Universität!

Natürlich ging es um die Freiheit. Wie könnte es anders sein, wenn eine Universität, die die Freiheit als ihren Gründungsimpuls im Namen trägt, Geburtstag hat. „Wir lernen, lehren und forschen hier im Auftrag der Freiheit“, sagte Universitätspräsident Professor Günter M. Ziegler in seiner Jubiläumsansprache. „Freiheit steckt in unserer institutionellen DNA und prägt unser Selbstverständnis, teilt uns aber auch die Rolle zu, immer wieder darüber zu reden und uns zu vergegenwärtigen, wie wichtig und wie fragil Freiheit ist.“

Rund 900 Beschäftigte, Studierende, Alumni und Gäste feierten am 1. Juni gemeinsam die Gründung der Freien Universität vor 75 Jahren im geteilten Berlin – als Antwort auf die zunehmende politische Einflussnahme auf den Lehrbetrieb im sowjetischen Sektor und als Ort, an dem freies Denken nicht nur erlaubt, sondern gewollt war, und zwar für alle.

So ist und bleibt die Geschichte der Freien Universität eng verwoben mit der Geschichte Berlins und Nachkriegsdeutschlands, wie auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner in seinem Grußwort betonte. „Die Gründung der Freien Universität Berlin war die Antwort auf den unbedingten Willen nach Freiheit, im Denken und in der Wissenschaft.“ Auch heute biete Berlin wie die Freie Universität, „eine Heimat für jene, die in ihren Heimatländern nicht frei studieren, forschen und sprechen dürfen“. Das mache ihn stolz.

Nach fünf Wochen im Amt war es Kai Wegners erster Besuch auf dem Dahlemer Campus. „Und auf keiner der vielen Veranstaltungen, auf denen ich in den vergangenen Wochen war, habe ich so viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus getroffen.“ Das zeige, welchen Stellenwert die Freie Universität für Berlin habe, sagte der Regierende Bürgermeister: „Berlin kann ohne Wissenschaft nicht funktionieren, und die Freie Universität ist ein Leuchtturm weit über die Grenzen Berlins hinaus.“

Wie international die Freie Universität Berlin mit ihren mehr als 100 bilateralen internationalen Partnerschaften, 340 Partnerunis und mehr als 50 Institutspartnerschaften aufgestellt ist, zeigte sich in den Geburtstagsgrüßen per Video aus Polen, Georgien, den Niederlanden, Belgien, Ecuador, Kolumbien und Brasilien.

Berlins neue Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra, die an der Freien Universität und in Bonn Prähistorische Archäologie und Geschichte studiert hat, lobte den „Veränderungs- und Gestaltungswillen“ der Hochschule und sagte in ihrem Grußwort: „Von der hier gelebten Vielfalt und Weltoffenheit profitieren die Studierenden sehr.“ Und: „Die Freie Universität ist und bleibt ihrer Zeit voraus.“

Mit vielen Veranstaltungen feierte die Freie Universität Berlin im Juni das Jubiläumsjahr

Buddeln bei der Langen Nacht

Die Lange Nacht der Wissenschaften am 17. Juni fiel in diesem Jahr mitten in den Festmonat zum 75. Jubiläum der Freien Universität, die sich mit mehr als 200 Programmpunkten an der Veranstaltung beteiligte. Zum Beispiel mit der Station „Archäologie zum Mitmachen“, bei der Kinder in einer großen Sandgrube nach Artefakten suchen konnten.

Nachhaltige Tage

Mehr als ein Ort für Autoverkehr: Während der „Sustainability Days“ vom 20. bis 22. Juni war die Otto-von-Simson-Straße vor der Mensa II gesperrt. Drei Tage lang ging es dort um Nachhaltigkeit im Alltag, die naturnahe Gestaltung von Gärten oder zukunftsfähige Konzepte für Energie und Verkehr. Die Hochschultage werden seit 2010 von der Initiative SUSTAIN IT! organisiert.

Versprechen zur Freiheit

„Ich bin ein Berliner.“ Es ist ein Jahrhundertsatz, den der damalige US-amerikanische Präsident am 23. Juni 1963 vom Balkon des Schöneberger Rathauses spricht. Ein Bekenntnis zum Schutz der Stadt und ein Versprechen zur Freiheit. Wenig später macht sich die amerikanische Delegation in Begleitung des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt und des Bundeskanzlers Konrad Adenauer auf den Weg nach Dahlem. Der Akademische Senat der Freien Universität hatte den US-Präsidenten eingeladen, um ihm die Ehrenbürgerwürde der Universität zu verleihen. Vor dem Henry-Ford-Bau, umringt von rund 20.000 Menschen, hält Kennedy an diesem Tag seine zweite, eine programmatische Rede, in der er die Freie Universität dazu aufrief „Citizens of the World“, Weltbürger, heranzubilden.

Traditioneller Campusrun

So viele wie noch nie: 1600 Läuferinnen und Läufer hatten sich für den traditionellen Campus Run angemeldet – und damit 500 mehr als im vergangenen Jahr. Auf dem parallel stattfindenden Sommerfest feierten Uni-Angehörige und Gäste bis in den Abend hinein. Das Jubiläumsjahr endet im Dezember anlässlich der Gründung der Freien Universität am 4. Dezember 1948.

50 Jahre Sprachenzentrum

Runder Geburtstag. Die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum der Freien Universität wurde vor 50 Jahren gegründet. Generationen von Studierenden, Forschenden und Beschäftigten haben dort Sprachen aus aller Welt gelernt. Rund 40 festangestellte Lehrkräfte unterrichten am Sprachenzentrum; hinzu kommen noch einmal doppelt so viele Honorarkräfte. Etwa 1000 Semesterwochenstunden Lehre kommen dabei zusammen, verteilt auf 13 verschiedene Sprachen. Auf einem Fachtag anlässlich des Jubiläums wurde auch über die Rolle künstlicher Intelligenz beim Erlernen von Fremdsprachen im akademischen Kontext diskutiert.

Globale Perspektiven

Unter dem Titel „Citizens of the World. Academic Freedom in a Global Perspective“ sprachen zum Auftakt der Internationalen Woche an der Freien Universität Juraprofessor Conrado Hübner Mendes von der Universidade de São Paulo und Romanistikprofessorin und Leibnizpreisträgerin Anita Traninger (im Bild) von der Freien Universität Berlin. Die Internationale Woche an der Freien Universität bot Studierenden, Forschenden und Beschäftigten im Juni ein vielfältiges Programm dazu, was Internationalität für die Freie Universität bedeutet.

„Wir sind jung“

Was wäre die Freie Universität Berlin ohne ihre rund 33.000 Studierenden? Zum Jubiläumsjahr gab es auf dem Campus Dahlem als kleines Geschenk ein großes Konzert – umsonst und draußen. Mit Textzeilen wie „Wir sind jung, was soll uns schon passieren?“ singt die 22-jährige Berliner Musikerin Paula Hartmann über das Erwachsenwerden in der Großstadt und der heutigen Zeit. Musikalisch eingestimmt wurden die etwa 3000 Fans von zwei Supporting Acts, den studentischen Bands „Peat“ und „D.A.R.I.O & Nika“.

Ein chilliger Geburtstag

Vor dem Henry-Ford-Bau standen Liegestühle, Sitzsäcke und Paletten-Sofas in der Abendsonne für die Gäste bereit. Musik aus großen Boxen, Cocktails, Eis und vegane Snacks aus dem Foodtruck, Sonnenbrillen, Turnschuhe und zwanglose Gespräche – Michael Schaepman könnte mit seiner Vermutung Recht behalten haben: Es war ein chilliger Geburtstag für die noch so junge Freie Universität.