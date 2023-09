16 Jahre nach der Tat Polizei nimmt Verdächtigen im Fall einer getöteten Flugbegleiterin fest

Mehr als 16 Jahre nach dem Mord an der damals 47-jährigen Claudia K. im nordrhein-westfälischen Velbert haben Ermittler einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Der Beschuldigte befinde sich in Haft, teilte die Polizei in Mettmann am Freitag mit.

K. war am 1. Februar 2007 erschlagen in ihrer Wohnung in Velbert gefunden worden. Der damals getrennt von ihr lebende Ehemann beging wenige Tage später im hessischen Bensheim Suizid. Hinweise auf eine Tatbeteiligung des Ehemanns ergaben sich damals nicht. Der Mordfall galt seitdem – trotz am Tatort gesicherter DNA-Spuren – als ungelöst.

In Verdacht geriet damals ein etwa 35-jähriger Unbekannter, der Zeugen zufolge am Tattag mit K. an deren Haustür gesprochen hatte. Umfangreiche Ermittlungen, darunter auch DNA-Untersuchungen im Umfeld der getöteten Flugbegleiterin, blieben ohne Erfolg.

Die Festnahme gelang nun in Hessen durch Ermittlungen unter Federführung der Düsseldorfer Polizei und der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Nähere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Die Bekanntgabe weiterer Details wurde für Montag angekündigt. (AFP)