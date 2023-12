25 Jahre Washingtoner Prinzipien Fairness, Forschung, Frustgefühle

Auch wenn das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste am heutigen Donnerstag in die Staatsbibliothek zum Festakt anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Washingtoner Prinzipien einlädt, dürfte die Stimmung nicht gerade nach Feiern sein. „Gerecht, fair – aktuell?“ ist der Abend überschrieben und stellt damit die vor einem Vierteljahrhundert noch stolz errungenen Maßgaben zum Umgang mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut gleich selbst infrage. Gerecht und fair sollte es zugehen, so lautete der Vorsatz. Aber funktioniert das noch, hat es das je getan?